1. März: So wird der Freitag für euer Sternzeichen!

Mit unserem exklusiven Tageshoroskop werden Sie auf einzigartige Weise in die Welt der Astrologie eingeführt.

Widder

Bist du bereit, Frieden mit bestimmten Personen zu schließen? In Bezug auf deine Selbstverwirklichung wirst du in guter Gesellschaft sein. Sei vorsichtig, bevor du dich in körperliche Aktivitäten stürzt – du könntest dich ungewollt verletzen.

Deine Energie wird heute Neid erregen. Du kannst nicht überall gleichzeitig sein, also konzentriere dich auf die anstehenden Aufgaben.

Stier

Du kannst gute Nachrichten in Aussicht nehmen, und der heutige Tag wird deine Selbstvertrauen weiter stärken. Nutze die Ruhe und Zeit, um deinen Ernährungsplan genau zu überdenken und Mängel in deiner Ernährung zu beseitigen.

Die Fragen, die du dir selbst ab und zu stellst, könnten nervig sein. Nimm dir Zeit, bevor du irgendwelche Schlussfolgerungen ziehst.

Zwillinge

Du neigst dazu, polemisch zu sein, was bei deiner Umgebung auf Unwillen stoßen kann. Sei vorsichtig mit deinen Worten. Nutze den heutigen Tag, um energieraubende Gewohnheiten aus der Vergangenheit loszuwerden.

Neue und positive Beziehungen werden in deinem täglichen Leben auftauchen. Komm den anderen zuvor und zögere nicht.

Krebs

Du besitzt das Talent, stets die Gunst deiner Mitmenschen zu gewinnen. Dein Charme wird dir Türen öffnen! Wenn du deine Ungeduld kontrollieren kannst, wirst du davon profitieren. Dein steigender Optimismus wird dir neue Energie verleihen.

Neue Ideen geben dir eine Menge Energie, aber sei dabei auf keinen Fall hektisch und eilig – Gehe schrittweise vor.

Löwe

Du bist entschlossener denn je, deine Versprechen zu halten, und wirst stolz auf dich selbst und deine Handlungen sein. Verschwende keine Zeit mit den gesundheitlichen Problemen bestimmter Personen, sonst wirst du dich nur selbst krank fühlen.

Es hat keinen Sinn, eingeschnappt zu sein; auf diese Weise wird deine Nachricht nicht durchkommen. Finde einen anderen Weg dafür.

Jungfrau

Dank einer offenen Venus wird es einfacher, intime Gespräche zu führen. Dies ist der Moment, deine Beziehung auf sanfte Art und Weise zu vertiefen. Nach Anstrengung folgt Belohnung. Denke daran, es wäre eine gute Idee. Gönne dir einen Abend der totalen Entspannung.

Du besitzt die Mittel, um einen Konflikt zwischen Menschen in deiner Umgebung zu lösen. Du kannst stolz auf dich sein.