10 Dinge, die nur echte 90ies-Kids miterlebt haben! (GALERIE)

Zeitreise gefällig? Von Spielzeug über Süßigkeiten, Mode, Serien bis hin zu Make-Up-Trends und vielem mehr… es gibt so vieles, womit wir die 90er verbinden.

Wir haben die schönsten Erinnerungen aus unserer Kindheit für euch herausgesucht, damit ihr euch zurückerinnern könnt an eine unbeschwertere Zeit. Dankt uns später.

Aber Vorischt: Kippt man erstmal in den „Nostalgie-Mode“ kommt man so schnell nicht mehr heraus. Reist durch unsere 90er-Galerie zurück in die Vergangenheit…

Regenbogenspirale Treppenläufer

Gameboy

Sieh dir diesen Beitrag auf Instagram an Can’t believe grandad and I found this!!! #nintendogameboy #oldgameboy #chunky Ein Beitrag geteilt von NataliaJaina (@hidinginmybedroom) am Mär 12, 2018 um 5:44 PDT

Auf der nächsten Seite geht es weiter…