10 Fakten, die ihr über die Schlacht um Vukovar nicht wusstet

In ganz Kroatien fanden gestern Gedenkfeierlichkeiten zur Erinnerung an die Schlacht um Vukovar statt.

Die zentralen Gedenkfeierlichkeiten fanden dabei wieder in Vukovar selbst statt, wo – wie jedes Jahr – tausende Kerzen für die Opfer des Massakers von Vukovar angezündet wurden. Am 18. November endete in Kroatien die Schlacht um Vukovar nachdem die Jugoslawische Volksarmee 87 Tage mit allen Mitteln versuchte, die Stadt unter ihre Kontrolle zu bringen.

Anlässlich dieses Jubiläums erinnern wir an zehn interessante Fakten, die sie über die Schlacht um Vukovar vielleicht nicht gewusst haben:

1. Einwohnerzahl 1991

In Vukovar wohnten vor dem Einbruch des Krieges 44.639 Menschen, von denen 47,2% Kroaten und 32,3% Serben waren. Vukovar war eine erfolgreiche Industriestadt, vor allem bekannt durch die Schuhfabrik „Borovo“. Die Stadt hatte mehr Arbeitsplätze als EinwohnerInnen.

2.Die Massenflucht

Bis Anfang August verließen die Stadt 50% der EinwohnerInnen von Vukovar. Die meisten davon waren Serben.

3. 8.000 Granaten und Projektile täglich

Während des Angriffs der Jugoslawischen Volksarmee fiel im Durschnitt täglich alle 11 Sekunden eine Granate oder ein Projektil. Insgesamt wurden Vukovar mit 6,5 Millionen Projektilen angegriffen (Granaten, Minen, Patronen).

4. Truppenstärke

Auf kroatischer Seite kämpften am Anfang 1.800 Soldaten, die in der „204. Brigade“ verammelt waren. Am letzten Tag der Schlacht zählte die Truppe 6.000 Mann. Dagegen war die Jugoslawische Volksarmee wesentlich stärker aufgestellt. Insgesamt kämpften auf deren Seite laut WIkipedia – mit den Freischärlern mitgezählt – 36.000 Soldaten.

5. Verluste und Opfer

Die genaue Anzahl der Opfer von Vukovar ist bis heute nicht bekannt. Auf kroatischer Seite endete die Schlacht mit 879 toten Soldaten. Die serbischen Angaben sprechen von 1180 gefallenen Kämpfern. In der Schlacht um Vukovar starben 1000 Zivilisten, von denen 86 Kinder waren – darunter auch das erst 6-monatige Baby Ivan. Die meisten Opfer wurden durch Granaten getötet. Die CIA spricht von insgesamt – mit Zivilisten und Soldatne – 4 bis 5.000 Toten in den Kämpfen in der Region Ost-Slawonien.

