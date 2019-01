10 Geheimnisse, die sich in bekannten Logos verbergen! (VIDEO)

Es gibt sie wie Sand am Meer – Firmenlogos! Sie sind nicht nur das Erkennungszeichen eines Unternehmens, oder eines Künstlers, sondern dienen scheinbar auch als Versteck für unzählige Geheimnisse.

Bei der Flut an Logos, die uns tagtäglich anlächeln, ist es kein Wunder, dass wir ihnen irgendwann keine Beachtung mehr schenken, und sie in Wahrheit gar nicht mehr registrieren. Noch weniger erkennen wir, was sie eigentlich darstellen sollen bzw. ob sie sogar eine geheime Botschaft vermitteln sollen.

Sieht man sich bekannte Logos aber mal genauer an, kommt man eventuell auch auf versteckte Symbole in ihnen. Wir haben ein Video gefunden, in dem zehn Geheimnisse offenbart werden, die sich in den bekanntesten Logos verstecken. Und wir fragen uns, wie wir das nur übersehen konnten?! Auf der zweiten Seite geht es weiter…