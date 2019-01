Ein ganz bestimmtes Detail verrät, ob du eine glückliche Beziehung führst!

Ob jemand eine glückliche Partnerschaft führt, verrät oft auch das Aussehen dieser Person bzw. der Umfang, genauer gesagt!

Eine Studie der Universität von Queensland befasste sich mit rund 15.000 Personen, und fand heraus, dass glückliche Paare tatsächlich anhand ihres Gewichts erkannt werden können! Also ist doch etwas am berühmt berüchtigten Beziehungsbäuchlein dran.

Wenn also Paare in einer Beziehung oder gar einer Ehe wahrhaft glücklich sind, legen sie unweigerlich an Gewicht zu. Zwar ernähren sie sich gesünder, aber auch ausgiebiger als Menschen in unglücklichen Beziehungen. Das behaupten zumindest die Studienbeauftragten.

Darüber hinaus fanden die Forscher ein weiteres interessantes Detail heraus. Menschen in erfolgreichen Partnerschaften tauschen Zigaretten, diverse Suchtmittel und Fast Food in der Regel mit gesundem Essen aus. Der Grund weshalb sie aber dennoch zunehmen, ist die Menge, die sie konsumieren.