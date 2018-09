10 Jahre Lucky Car – das Jubiläumsfest

Der Spezialist für Lack und Karosserie feierte das 10-jährige Lucky-Car-Jubiläum im Palais Niederösterreich!

Am 18. September 2018 lud Ostoja „Ossi“ Matic, CEO und Gründer von Lucky Car Gäste aus Wirtschaft, Politik, Kultur und Gesellschaft in das Palais Niederösterreich in der Wiener Innenstadt, um beim „gelben Fest“ das 10-jährige Lucky-Car-Jubiläum gebührend zu feiern. Moderiert wurde der Abend von Society-Reporter Dominic Heinzl.

Der Einladung folgten Vizekanzler Heinz-Christian Strache, Bundesminister Ing. Norbert Hofer, der Präsident der Wirtschaftskammer Österreich, Dr. Harald Mahrer und der Präsident der Wirtschaftskammer Wien, DI Walter Ruck mit sehr persönlichen Video-Grußbotschaften.

Persönlich gaben ORF-Dame Vera Russwurm mit Ehemann Peter Hofbauer, Choreograph Alamande Belfor, Ski-Legende Hans Enn, ORF-Sport-Moderatoren-Legende Edi Finger jun., Puls4-TV-Koch Oliver Hoffinger, Olympionike Oliver Stamm, TV-Moderator Reinhard Jesionek, die Rad-Weltmeister Roland Königshofer und Franz Stocher, Ö3-DJ Alex List, Weltmeister Fadi Merza, Song-Contest-Teilnehmer Eric Papilaya, Opernstar Annely Peebo, TV-Moderatorin Adriana Zartl, Musiker Roman Gregory, Flying Pickets Howard Gary u.v.a.m. Ostoja „Ossi“ Matic die Ehre, das Lucky-Car-Jubiläumsfest zu besuchen.

Gefeiert wurde mit den über 800 geladenen Gästen bei Musik von TomX, speziell angefertigter Geburtstagstorte im Lucky-Car-Design, Buffet und Bar bis in die Morgenstunden.

„Ich habe mich unglaublich gefreut, dass so viele Freunde, Partner, Wegbegleiter und natürlich meine ganze Familie der Einladung gefolgt sind und unser Lucky-Car-Jubiläumsfest erst zu dem machten, was es war: großartig!“, freut sich Ostoja „Ossi“ Matic, CEO und Gründer von Lucky Car.

Lucky Car – eine Erfolgsgeschichte

Vor 10 Jahren, im Jahr 2008 gründete Ostoja „Ossi“ Matic sein Erfolgsunternehmen „Lucky Car“, den Spezialisten für Lack und Karosserie.

Seither bestimmen die freundlich lächelnden gelben Autos an den Geschäftsfassaden das Ortsbild in und um Wien. Die ersten beiden Filialen wurden noch im Gründungsjahr 2008 eröffnet. Bis 2010 folgten weitere sieben Standorte; 2014 waren es bereits 20. Heute zählt das Unternehmen 27 Niederlassungen in Österreich.

„Aber das ist es noch lange nicht gewesen!“, so Ostoja „Ossi“ Matic „Denn in den nächsten Jahren ist es unser erklärtes Ziel auf 55 Standorte in ganz Österreich zu wachsen! Parallel dazu werden wir auch die internationale Expansion mit besonderem Augenmerk auf Deutschland starten.“

Möglich macht die rasante Expansion ein effizientes und nachhaltiges Franchise-System. Jeder Partner ist Geschäftsführer seines Unternehmens, aber vereint in der starken Marke Lucky Car. Dieses Konzept wurde 2016 mit der Auszeichnung „Bestes Franchisesystem Österreichs“ des Franchiseverbandes prämiert.

In kurzer Zeit konnte sich Lucky Car als verlässlicher Partner und schneller Problemlöser für sämtliche KFZ-Marken etabliert und klar positioniert.

Unter dem Motto“ höchste Qualität mit dem besten Kundenservice zu einem fairen Preis“ hat sich die Marke Lucky Car zum Garant für ein großartiges Leistungsangebot vom Smart-Repair bis hin zum Komplettanbieter im Bereich Karosserie- und Lackierarbeiten am KFZ-Sektor aller Marken entwickelt.

An den größeren Standorten werden auch KFZ-Servicearbeiten wie Reifendienst, Tausch von Verschleißteilen, Service gemäß der Herstellervorgaben und natürlich die §57a „Pickerl“ angeboten.

Der österreichische Markt ist 2,6 Mrd Eur schwer und Lucky Car konnte davon einen Teil für sich gewinnen. Die Umsatzsteigerung von 2016 auf 2017 lag bei 35 %. Für 2018 ist eine weitere Steigerung von bis zu 20 % geplant. Die Kundenzufriedenheit lag zuletzt bei 97,6 %. Die Zahlen sprechen für somit für sich.

1 of 6

Was zeichnet Lucky Car aus?

Die Schnelligkeit und Effizienz! In etwa 72 Stunden sind rund 90 % aller Schäden behoben und die Kunden erhalten ihr Fahrzeug wieder. In der Zwischenzeit fahren Lucky Car Kunden mit einem der kostenlosen Kundenleihfahrzeugen. So macht die Kombination aus Top-Qualität, günstigen Preisen und letztlich auch der Erhalt der Mobilität die Kundenzufriedenheit und den Erfolg von Lucky Car aus.

Natürlich auch der Preis, denn Lucky Car liegt preislich bis zu 50 % unter klassischen Vertragswerkstätten.

Expansion 2018

Nachdem im Osten Österreichs ein dichtes Filialnetz geschaffen wurde, gilt das Hauptaugenmerk nunmehr der Expansion Richtung Süden und Westen Österreichs. In der Kärntner Landeshauptstadt Klagenfurt wurde eine Lucky Car Filiale eröffnet; ebenso in Salzburg, Innsbruck, Graz und Eisenstadt.

„Mit den Filialen in Salzburg und Innsbruck haben wir die Nähe zum deutschen Markt gefunden und können von dort aus nach Bayern expandieren.“, so Ostoja „Ossi“ Matic, Gründer von Lucky Car und weiter „Derzeit führen wir Gespräche mit Franchisepartnern in Deutschland. Ein entscheidenen Phase im Zuge der Expansionsbestrebungen von Lucky Car, denn unsere Partner tragen unsere Idee und die Philosophie in deren Regionen. Sie sind die Visitenkarte und Aushängeschilder von Lucky Car vorort.“

Ostoja „Ossi“ Matic, Gründer von Lucky Car

Ostoja Matic wurde 1971 im ehemaligen Jugoslawien im heutigen Bosnien und Herzegowina geboren. 1979 kam er mit seinen Eltern nach Wien. Seine Mutter war Hausmeisterin in Wien Simmering. Im selben Haus war ein Installateurbetrieb angesiedelt. Dort absolvierte Ostoja Matic eine Lehre und wechselte nach erfolgreichem Lehrabschluss als Haustechniker ins AKH. Allerdings sah Ostoja Matic nur in der Selbstständigkeit die Chance auf größeren Erfolg. So eröffnete er eine Autoreinigungsfirma und erkannte bald, dass mit der Reparatur von Lack- und Karosserieschäden zusätzliches Geld zu verdienen sei. So war Lucky Car geboren und die Geschichte nahm ihren Lauf.

Vom heutigen Bundeskanzler Sebastian Kurz wurde Ostoja Matic – als Kurz Staatssekretär für Integration war – zum Integrationsbotschafter bestellt. Eine Tätigkeit, der Ostoja Matic auch heute noch mit großer Begeisterung nachgeht.

Ostoja Matic ist mit Gospa Kos-Matic verheiratet und hat zwei Söhne.

Lucky Car – Kontakt:

10 Jahre Lucky Car, DER Spezialist für Lack und Karosserie

Adresse: 1010 Wien, Seilergasse 8

Email: office@lucky-car.at

Telefon Österreich: 059 58 259 – 227

Telefon International: +43 59 58 259 – 227

Web: http://www.lucky.car.at

Lucky Car Franchise Information: http://www.luckycar-franchise.com