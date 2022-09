100 der erfolgreichsten Balkan-Geschäftsleute in den USA

Am Donnerstag fand in einem renommierten Restaurant in Chicago die zweite Balkan Business Conference in Folge statt, die über hundert der erfolgreichsten Geschäftsleute aus dem Balkan zusammenbrachte, die in den USA geschäftlich tätig sind.

Bereits die erste Konferenz hat gezeigt, dass die Vereinigung von Balkan-Geschäftsleuten mit ihrem Erfahrungsaustausch in den Vereinigten Staaten ein großes Potenzial hat. Die zweite Balkan Business Conference hat weitere Richtlinien gegeben, wie dieses Potenzial maximal genutzt werden kann.

Einige gingen noch einen Schritt weiter und einigten sich vor Ort auf eine Zusammenarbeit, andere tauschten Kontakte und Ideen als Zusage für künftige gemeinsame Projekte aus.

Die Organisatoren waren mehr als zufrieden, sowohl mit der Anzahl der Geschäftsleute, die gestern Abend ihrer Einladung gefolgt sind, als auch mit der positiven und kreativen Energie.

Besonderer Gast der Konferenz war der serbische Generalkonsul von Chicago Damjan Jovic. Neben denjenigen, die den Balkan fördern oder dort geboren wurden, brachte das Treffen gestern Abend auch Geschäftsleute aus allen Kontinenten zusammen. Positive Reaktionen wurden kundgetan, dass ein bereichernder Meinungs- und Erfahrungsaustausch stattgefunden hat.

