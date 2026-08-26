100 Milliarden Dollar für den Mars: SpaceX plant Mega-Raumhafen

100 Milliarden Dollar, zehn Startrampen, Ziel: Mars. SpaceX plant an der Golfküste ein Raumfahrtprojekt in bisher ungekannten Dimensionen.

Elon Musks Raumfahrtkonzern SpaceX verfolgt Pläne für ein Großprojekt der Superlative: Im US-Bundesstaat Louisiana soll der weltgrößte Weltraumbahnhof errichtet werden. Die geplante Anlage wäre der vierte SpaceX-Startplatz auf amerikanischem Boden und würde rund 3.000 Stellen schaffen. Das Areal erstreckt sich über mehrere Zehntausend Hektar.

Milliarden für Louisiana

Das finanzielle Volumen des Vorhabens ist beträchtlich: Rund 100 Milliarden US-Dollar sollen in den Standort im Vermilion Parish an der Golfküste fließen. Laut einem Bericht von n-tv sind zehn Startrampen vorgesehen, von denen aus Tausende Starts pro Jahr abgewickelt werden könnten.

Bevorzugte Quelle auf Google Lies KOSMO als bevorzugte Quelle in deinen Google-Suchergebnissen und Discover-Feed. Hinzufügen

Mond- und Marsmissionen

Das strategische Fernziel des Projekts ist hochgesteckt: Von Louisiana aus sollen künftig regelmäßige Missionen zum Mond und zum Mars aufbrechen. Als Trägerrakete kommen dabei wiederverwendbare Starship-Raketen zum Einsatz. Parallel zu den Planungen sind bereits Umweltbedenken gegen das Bauvorhaben laut geworden. SpaceX gibt an, mit der Louisiana Department of Wildlife and Fisheries sowie der Coastal Protection and Restoration Authority zusammenzuarbeiten, um mögliche Auswirkungen auf Wildtiere, Fischerei und Küstenlebensräume zu bewerten und Maßnahmen zur Küstenerosion und Habitatwiederherstellung zu entwickeln.

Erstmals hat SpaceX auch eine Animation veröffentlicht, die einen visuellen Eindruck der geplanten Mega-Anlage vermittelt.