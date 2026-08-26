Schießunfall beim Bundesheer: Rekrut in Österreich verletzt

Ein Schuss, eine Mauer, ein verletzter Rekrut – auf einem Burgenländer Truppenübungsplatz läuft eine Übung anders als geplant.

Auf dem Truppenübungsplatz Bruckneudorf im Bezirk Neusiedl am See im Burgenland ist es am Dienstag während eines Scharfschießens zu einem Unfall gekommen. Ein Rekrut wurde dabei leicht verletzt.

Unfall beim Schießen

Im Zuge einer Übung mit Sturmgewehr und Pistole schoss der Soldat mit dem Sturmgewehr gegen eine Mauer und wurde anschließend von Splittern getroffen, bei denen es sich laut Bundesheer möglicherweise um Projektilreste handelte. Ein Sanitäter übernahm die Erstversorgung vor Ort, danach wurde der Rekrut ins Krankenhaus Eisenstadt gebracht.

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Noch am selben Tag konnte er die Klinik wieder verlassen und in die Kaserne zurückkehren. Das Militärkommando hat inzwischen eine Untersuchungskommission eingesetzt, die den Vorfall aufklären soll.