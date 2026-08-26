2.200 Euro netto – und das soll reichen? Gastarbeiter rechnen ab

Deutschland, einst Sehnsuchtsort der Balkan-Diaspora, verliert seinen Glanz – und eine Online-Debatte zeigt, wie tief der Frust sitzt.

Lange Zeit galt Deutschland für viele Menschen aus Kroatien, Bosnien-Herzegowina, Serbien und anderen Ländern der Region als das Ziel schlechthin – ein Ort, an dem sich harte Arbeit in vergleichsweise gute Gehälter ummünzen ließ. Ende 2024 lebten allein 425.810 kroatische und 246.724 bosnisch-herzegowinische Staatsangehörige in Deutschland. Doch dieses Bild bekommt zunehmend Risse. Immer mehr Stimmen aus der Balkan-Diaspora berichten davon, dass die einstigen Vorteile eines Lebens in Deutschland durch hohe Mietkosten, steigende Steuerlast und anhaltende Inflation längst aufgezehrt worden seien.

Besonders deutlich wird diese Stimmung in der Facebook-Gruppe „Balkanci u Njemačkoj“, in der Zehntausende Landsleute Erfahrungen und Ratschläge rund um Arbeit und Alltag in Deutschland austauschen. Jüngst sorgte ein Posting für rege Diskussion: Ein Mitglied schilderte seine Schwierigkeiten, eine neue Stelle zu finden, die seinen Vorstellungen entspricht. Ihn ärgert vor allem, dass viele Arbeitgeber Deutschkenntnisse auf B1-Niveau sowie mehrjährige Berufserfahrung voraussetzen – und dafür Nettogehälter zwischen 2.000 und 2.200 Euro anbieten.

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„Bilde ich mir das nur ein, oder ist es in Deutschland gerade wirklich schwer, den Job zu wechseln und dabei zufrieden zu sein?“, fragte er in die Runde. Sein aktueller Arbeitgeber spare auf Kosten der Belegschaft, weshalb er sich nach Alternativen umsehe – die sich jedoch als enttäuschend erweisen.

Geteilte Meinungen

Die Reaktionen ließen nicht lange auf sich warten. Manche Kommentatoren zeigten Verständnis, andere fielen deutlich schärfer aus. „Du musst wissen, was du anzubieten hast – welche Erfahrung, welche Sprachen, welche Fähigkeiten“, schrieb ein Nutzer. Ein anderer ließ wenig Mitgefühl erkennen: „Wer kaum Deutsch spricht und trotzdem 2.500 Euro netto erwartet, sollte lieber schweigen, das Bestehende behalten und durchhalten. Wir alle haben es nicht leicht.“

Doch es gab auch ermutigende Berichte. Eine Frau schilderte, wie sie trotz fehlender Sprachkenntnisse eine Stelle gefunden habe – mit einem Bruttogehalt von 2.800 Euro, geregelten Arbeitszeiten von Montag bis Freitag und nur gelegentlichen Samstagsdiensten. „Es hängt davon ab, welche Art von Arbeit man sucht“, betonte sie. Lediglich das Dreischichtsystem störe sie – doch auch damit komme sie zurecht.

Bedachtsamere Töne schlug ein weiteres Mitglied an, das vor übereilten Entscheidungen warnte: „Erste Regel: Brenn niemals die Brücken hinter dir ab. Zweite Regel: Sprich zuerst unter vier Augen mit dem Chef, ob eine Gehaltserhöhung möglich ist – niemals vor der gesamten Belegschaft. Und drittens: Das Gras auf der anderen Seite sieht immer grüner aus, aber auch dort ist es eben nur Gras.“

Nüchterne Vergleiche

Nicht alle Kommentare blieben sachlich. Einer der Nutzer machte den Lohndruck auf dem deutschen Arbeitsmarkt an Asylbewerbern und polnischen Arbeitskräften fest, die bereit seien, für zwölf Euro die Stunde zu arbeiten. Ein anderer relativierte die Klagen mit einem nüchternen Vergleich: Wer auf dem Balkan dieselbe Sprache spreche und dieselbe Erfahrung mitbringe, komme oft nicht einmal auf tausend Euro. „Einem Hungrigen ist es nie genug“, lautete sein lakonisches Fazit – berichtet vom Portal Dnevno.hr.