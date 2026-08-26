Sechste Absage aus Den Haag: Mladić bleibt bis zuletzt in Haft

Sein Tod gilt als unmittelbar bevorstehend – doch das Gericht ließ den Kriegsverbrechern-General nicht gehen.

Die Verteidigung hatte bereits in der Vergangenheit mehrfach die Freilassung Mladics aus gesundheitlichen Gründen beantragt – sämtliche Anträge wurden abgelehnt. Der frühere Kommandant der Armee der Republika Srpska war im Juni 2021 rechtskräftig zu lebenslanger Haft verurteilt worden – wegen Völkermords in Srebrenica, der Verfolgung von Bosniaken und Kroaten, der Terrorisierung der Zivilbevölkerung Sarajevos sowie der Geiselnahme von UNPROFOR-Angehörigen.

Neuer Entlassungsantrag

Am 18. August stellte die Verteidigung erneut einen Antrag auf vorzeitige bedingte Entlassung – diesmal mit dem Verweis auf Mladics rapide verschlechternden Gesundheitszustand. Konkret wurde vorgeschlagen, ihn in ein Krankenhaus oder eine Palliativeinrichtung in Serbien zu verlegen, unter fortlaufender Aufsicht der serbischen Behörden und weiteren Auflagen, die von der Präsidentin des Internationalen Residualmechanismus für Strafgerichtshöfe (IRMCT) festzulegen wären.

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Grundlage des Antrags war ein medizinischer Bericht, der der IRMCT-Präsidentin am 14. August zugegangen war. Darin wird festgestellt, dass sich Mladics Zustand rasch verschlechtere, er die letzte Lebensphase erreicht habe und die medizinische Betreuung nunmehr auf Schmerzlinderung und Komfort ausgerichtet sei. Der Antrag stützte sich auf zwei Argumente: die ärztliche Einschätzung eines unmittelbar bevorstehenden Todes sowie den Wunsch nach einer intensiveren und kontinuierlichen Begleitung durch die Familie.

Antrag abgelehnt

In ihrer Entscheidung vom 20. August hielt Präsidentin Gatti Santana fest: „Die Ärzte gehen davon aus, dass Mladics Tod jederzeit eintreten könnte und in den kommenden Wochen zu erwarten ist.“ Dennoch gelangte sie zu dem Schluss, dass humanitäre Erwägungen eine außerordentliche vorzeitige Freilassung nicht rechtfertigen.

Gatti Santana zog weitere Richter hinzu. Aminatt Lois Runeni N’gum, Seymour Panton und Mustapha El Baaj sprachen sich ebenfalls für die Ablehnung aus, während Alphons Orie und Prisca Matimba Nyambe den Antrag befürworteten. In ihrer abschließenden Begründung hielt die Präsidentin fest: „Unter Berücksichtigung der besonderen Interessen, die mit Mladics lebenslanger Haftstrafe verbunden sind, bin ich nicht der Auffassung, dass die ordnungsgemäße Durchführung der Strafjustiz eine humanitäre Freilassung erfordert. Im Gegenteil – Mladics Menschenwürde, auf die jeder Anspruch hat, wird unter den gegenwärtigen Umständen vollständig gewahrt.“