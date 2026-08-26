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Streckenerweiterung

Ab 188 Euro in den Süden: Belgrad bekommt weitere Direktflüge

Ab 188 Euro in den Süden: Belgrad bekommt weitere Direktflüge
(Symbolbild FOTO: iStock)
1 Min. Lesezeit |

Air Serbia baut sein Streckennetz weiter aus: Ab September stehen zwei neue Direktverbindungen ab Belgrad auf dem Programm – eine davon führt auf die Kanarische Insel Teneriffa, die andere in die andalusische Metropole Sevilla.

Teneriffa zuerst

Den Auftakt macht Teneriffa: Ab 15. September hebt Air Serbia zweimal wöchentlich in Richtung der größten Kanarischen Insel ab – dienstags und samstags von Belgrad aus, die Rückflüge sind mittwochs und sonntags geplant. Teneriffa gilt als Ganzjahresziel par excellence: mildes Klima, beeindruckende Vulkanlandschaften und weitläufige Sandstrände machen die Insel zu einem der beliebtesten Reiseziele im östlichen Atlantik. Hin- und Rückflugtickets sind bereits ab 213 Euro im Angebot erhältlich.

Sevilla folgt

Knapp zwei Wochen später folgt die zweite neue Verbindung: Ab 30. September nimmt Air Serbia Sevilla ins Programm – das kulturelle und administrative Herz Andalusiens.

Auch diese Strecke wird zweimal wöchentlich bedient, Tickets sind ab 188 Euro buchbar.

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