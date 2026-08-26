Schmutziges Geschäft? Banker wegen 5 Mio. Bordell-Kredit im Visier der Justiz

Fünf Millionen Euro, ein Bordell und ein Vorstandsmitglied im Visier der Staatsanwaltschaft – die Volksbank Köln Bonn steckt tief in der Krise.

Ein Kredit über fünf Millionen Euro, vergeben an eines der bekanntesten Bordelle Deutschlands, hat die Volksbank Köln Bonn in schweres Fahrwasser gebracht. Mit dem Fall befassen sich mittlerweile nicht nur bankinterne Prüfer und die Finanzaufsicht BaFin – auch die Staatsanwaltschaft hat Ermittlungen aufgenommen. Im Zentrum der Untersuchungen steht ein Mitglied des Bankvorstands.

Gegenstand des umstrittenen Kreditgeschäfts ist das Kölner „Pascha“, das zu den größten Etablissements seiner Art in Europa gehört. Das Gebäude war während der Corona-Pandemie in die Insolvenz gerutscht. Im Jahr 2021 erwarb der chinesische Investor Hu Jing die Immobilie – einen Teil des Kaufpreises deckte die Volksbank Köln Bonn mit einem Darlehen in Höhe von fünf Millionen Euro ab.

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Verdächtige Transaktion

Genau diese Transaktion steht nun unter Verdacht. Recherchen deutscher Medien zufolge sollen interne Unterlagen, E-Mail-Korrespondenz und aufgezeichnete Telefonate Hinweise darauf enthalten, dass die Kreditvergabe unter außergewöhnlichen Umständen erfolgt sein könnte.

Besondere Aufmerksamkeit gilt einer Zahlung über 75.000 Euro. Wie WDR, NDR und die Süddeutsche Zeitung berichten, war dieser Betrag im Zuge von Ermittlungen rund um eine sogenannte Schleuser-Affäre aufgefallen. Der Betrag soll auf dem Konto des Anwalts der „Pascha“-Immobilie eingegangen sein und seinen Ursprung in China gehabt haben.

Strafrechtliche Dimension

Die Affäre hat inzwischen auch eine strafrechtliche Dimension angenommen. Die Staatsanwaltschaft Düsseldorf hat im Sommer 2026 ein Ermittlungsverfahren wegen des Verdachts der Bestechlichkeit im geschäftlichen Verkehr eingeleitet und dieses Verfahren wenige Tage später an die Staatsanwaltschaft Köln abgegeben. Nach Angaben von Reuters werden drei Mitarbeiter der Volksbank Köln Bonn von den Behörden untersucht, darunter Vorstandsmitglied Jürgen Neutgens. Im Raum stehen Vorwürfe rund um Bestechlichkeit, Untreue sowie Unregelmäßigkeiten im Zusammenhang mit der Kreditvergabe. Für alle Betroffenen gilt die Unschuldsvermutung.

Der Anwalt von Neutgens weist jegliches Fehlverhalten seines Mandanten zurück. Die Volksbank Köln Bonn hat im Juli 2026 eine externe Sonderprüfung des Pascha-Kredits durch eine unabhängige Kanzlei eingeleitet und das betroffene Vorstandsmitglied für die Dauer dieser Prüfung beurlaubt. Die Untersuchung soll laut Berichten bis Ende August 2026 abgeschlossen sein.

Parallel dazu ist auch die BaFin aktiv geworden. Laut Reuters hat die Finanzaufsicht von der Volksbank Köln Bonn Unterlagen zu dem Kredit angefordert und prüft unter anderem, ob im Zusammenhang mit der Vergabe eine Provision geflossen ist. Neutgens‘ Anwalt betonte ausdrücklich, sein Mandant habe zu keinem Zeitpunkt irgendeine Zahlung erhalten.

André Wienstroth, der Betreiber des „Pascha“, erklärte gegenüber Reuters, sein Unternehmen sei lediglich Mieter der Räumlichkeiten und habe mit dem fraglichen Kredit keinerlei Berührungspunkte.

Auch der Anwalt des Immobilieneigentümers teilte mit, es lägen keine Hinweise vor, dass gegen Eigentümer oder Betreiber ermittelt werde.