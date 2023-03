11 Jahre ohne Mann: Ist Milica Pavlovic mit Politiker-Sohn zusammen?

Bereits seit Jahren ist das Liebesleben von Milica Pavlovic ein Geheimnis. Immer wieder wurden ihr Beziehungen und Gspusis mit diversen anderen Sängerkollegen und Stars nachgesagt. Beweise dafür gab es jedoch nie. Doch jetzt sind neue Bilder aufgetaucht.

Auf der anderen Seite betonte die Sängerin mehrfach in diversen Interviews, dass sie seit ewigen Zeiten keinen Partner mehr hatte. Mehrfach kam auch das Gerücht auf, dass Milica gar nicht auf Männer stehen würde.

„Ich könnte nicht mit jemandem sein, der nicht weiß, was er mit seinem Leben anfangen will. Ich kann keine Beziehung mit einer Person führen, die nicht mit beiden Beinen im Leben steht und Ziele hat“, so Milica und fügte hinzu: „Anfangs kann man sich mit Kleinigkeiten zufrieden geben. Später kommt dann aber doch eine gewisse Unzufriedenheit auf.“, sagte sie schon einmal in einem Interview.

Obwohl sie nur von hinten zu sehen sind, erinnert die attraktive Blondine im schwarzen Ledermantel an die Sängerin. Das Feuer wurde entfacht, als sie auf Instagram veröffentlichte, dass sie in Amsterdam sei. Zur selben Zeit war auch Aleksandar Vucics Sohn in Amsterdam. Einige Paparazzis lichteten ihn mit einer blonden Frau ab. Handelt es sich da etwa um Sängerin Milica Pavlovic?

Fans spekulieren

Die Sängerin postete auf Instagram ein Selfie, wo sie ebenfalls ein schwarzes Kleid trägt. Außerdem markierte sie den Standort, wo sie einen Kaffee getrunken hat. Nach einer kurzen Zeit, entfernte sie die Storys. Somit heizte sie den Verdacht weiter an, dass sie mit Danilo Vucic zusammen in Amsterdam ist. Der Sohn vom serbischen Präsidenten ist sechs Jahre jünger ist als sie.

Zahlreiche Twitter-User spekulieren weiterhin und manche sind sich sogar sicher, dass Danilo Vucic mit Milica Pavlovic in Amsterdam unterwegs war. Ob es sich dabei um ein freundschaftliches Treffen oder etwas mehr handelt, blieb unklar. Jetzt heißt es abwarten und Tee trinken.