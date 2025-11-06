12-Jähriger kracht mit gestohlenem Auto in Linienbus – Flucht zu Fuß

Zwei Jugendliche auf nächtlicher Diebestour: Ein 12-Jähriger und sein 15-jähriger Komplize stahlen Autos, kollidierten mit einem Bus und wurden nach kurzer Flucht gefasst.

Ein zwölfjähriger Junge kollidierte am Morgen gegen 8.30 Uhr nahe des Bahnhofs Stockerau mit einem Linienbus und entfernte sich anschließend zu Fuß vom Unfallort. Ein aufmerksamer Zeuge half dabei, den Minderjährigen unweit der Unfallstelle aufzugreifen. Kurz darauf wurde auch sein 15-jähriger Komplize gefasst, der das gestohlene Fahrzeug abgestellt hatte und ebenfalls zu Fuß unterwegs war. Bei ihm fanden die Beamten die Schlüssel des entwendeten Wagens.

Nächtlicher Autodiebstahl

In seiner Aussage gab der Zwölfjährige an, dass er gemeinsam mit seinem älteren Freund am 20. Oktober gegen 2.30 Uhr ein Auto in Wien-Floridsdorf entwendet hatte. Die beiden hatten zunächst in einem unverschlossenen Fahrzeug einen Hausschlüssel gefunden. Im zugehörigen Gebäude entdeckten sie dann die Schlüssel für einen weiteren Pkw, mit dem sie davonfuhren.

Weitere Straftaten

Auf ihrer Fahrt nach Stockerau sollen die Jugendlichen noch einen zweiten, unverschlossenen Wagen gestohlen haben, dessen Schlüssel im Fahrzeug verblieben waren. Mit diesem setzte der 15-Jährige die Fahrt fort. Darüber hinaus soll das Duo in Hagenbrunn entwendet haben. Der ältere der beiden Jugendlichen zeigte sich hinsichtlich aller Vorwürfe geständig.

⇢ Mitschüler entführen, quälen und werfen Teenager in den Fluss!



Das Landeskriminalamt Wien, Außenstelle Nord, führt derzeit weitere Ermittlungen zu ähnlichen Straftaten durch.