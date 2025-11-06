Kanada greift nach ESC-Krone – Regierung plant Musiksensation in Wien

Vom Ahornblatt zum Glitzerkostüm? Kanadas Regierung prüft ernsthaft eine ESC-Teilnahme und elektrisiert damit Musikfans weltweit. Die Gespräche laufen bereits.

In Kanadas Regierungsbudget für 2025-2026 ist ein überraschender Posten aufgetaucht: Die Prüfung einer möglichen Eurovision-Teilnahme. Seit Mittwoch verbreiten sich Screenshots dieser Budgetplanung des öffentlich-rechtlichen Senders CBC in den sozialen Netzwerken und lösen in der ESC-Gemeinschaft lebhafte Diskussionen aus. Die Aussicht, dass Kanada beim größten europäischen Musikwettbewerb debütieren könnte, elektrisiert Fans weltweit.

Finanzminister Francois-Philippe Champagne bestätigte das Interesse in einem TV-Interview und erklärte: „Kanada sei von denjenigen, die am Wettbewerb teilnehmen, gefragt worden.“ Er betrachte den ESC als „Plattform, auf der Kanada glänzen könne.“ ESC-Direktor Martin Green räumte gegenüber ESCtoday ein, dass tatsächlich Gespräche mit dem Sender CBC stattfinden, diese sich jedoch noch in einer sehr frühen Phase befinden.

Australiens Vorbild

Ein kanadisches Debüt würde an den Präzedenzfall Australien erinnern, das 2015 zunächst als einmaliger Gast eingeladen wurde und mittlerweile fest zum Teilnehmerfeld gehört. Als assoziiertes Mitglied der Europäischen Rundfunkunion (EBU) steht Kanada – ähnlich wie Australien – nicht automatisch auf der Teilnehmerliste und benötigt eine spezielle Einladung.

Kanadische ESC-Geschichte

Kanadische Künstler haben allerdings schon mehrfach ESC-Geschichte geschrieben: Celine Dion holte 1988 für die Schweiz den Sieg, während La Zarra erst 2023 die französischen Farben vertrat. Ein offizielles kanadisches Debüt beim Eurovision Song Contest 2026 wäre dennoch historisch – erstmals würde ein nordamerikanisches Land am Wettbewerb teilnehmen. Die finale Entscheidung über das Teilnehmerfeld für die Shows am 12., 14. und 16. Mai 2026 in Wien wird für Dezember erwartet.

Das 70-jährige Jubiläum des Eurovision Song Contest könnte somit für einige Innovationen und Überraschungen sorgen.