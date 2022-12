13 Monate altes Mädchen vom Einkaufswagen zerquetscht

Ein tragischer Unfall ereignete sich am Wochenende in einem Baumarkt in Garbsen in Niedersachsen (Deutschland), als ein mit schweren Rigipsplatten beladener Einkaufswagen auf ein 13 Monate altes Mädchen stürzte.

Der mit Rigipsplatten vollbeladene Einkaufswagen war in Schieflage geraten. Wie die Ermittler mitteilten, war das Mädchen gemeinsam mit den Eltern im Baumarkt und stand neben dem Einkaufswagen, als dieser plötzlich umkippte und das Mädchen schwer verletzte, werden deutsche Medien bei Dnevnik.hr zitiert.

Die Ärzte taten alles, um das Leben des Mädchens zu retten. Das Kind wurde nach Wiederbelebungsmaßnahmen mit Eiltransport in ein Krankenhaus gefahren, doch es erlag seinen schweren Verletzungen.

Die Eltern des Mädchens, andere Kunden und Angestellte des Baumarktes mussten den tragischen Unfall mit ansehen. Die Mitarbeiter der Rettung leisteten den Eltern und Augenzeugen, die unter Schock standen, psychologischen Beistand.