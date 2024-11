14-Jähriger nach Attacke auf Kuh in Behandlung

Ein 14-Jähriger wird verdächtigt, eine Kuh in Landeck angegriffen zu haben. Nach seiner Festnahme befindet er sich aufgrund seines psychischen Zustands in psychiatrischer Behandlung, während die Polizei weiterhin ermittelt.

Ein beunruhigender Vorfall hat am Wochenende im Tiroler Oberland für Bestürzung gesorgt. Ein 14-jähriger Junge wird beschuldigt, in einen Stall in Landeck (Tirol) eingedrungen zu sein und eine Kuh mit einem Messer angegriffen zu haben. Der Jugendliche, der als Kosovare identifiziert wurde, konnte im Rahmen einer Polizeifahndung ausfindig gemacht und festgenommen werden.

Polizeiliche Ermittlungen

Zeugen berichteten, dass der Jugendliche am Tatort von einer Nachbarin entdeckt und durch ihre Rufe vertrieben wurde. Doch in dieser kurzen Zeit gelang es ihm, ein Tier schwer zu verletzen. Die Kuh überlebte den Angriff und befindet sich nun in tierärztlicher Behandlung.

Nach intensiven Ermittlungen konnte die Polizei den Verdächtigen im nahegelegenen Zams aufgreifen. Aufgrund eines „psychischen Ausnahmezustandes“ war es zunächst nicht möglich, den 14-Jährigen zu den Vorwürfen zu befragen, hieß es von offizieller Seite.

Medizinische Versorgung

Der Jugendliche wurde aufgrund seines mentalen Zustands in die Psychiatrie nach Hall eingeliefert, wo er derzeit stationär behandelt wird. Diese Maßnahme wurde von der Polizei am Montag bestätigt. Die Umstände der Tat sind weiterhin unklar, und die Ermittlungen der Polizei laufen noch.

Quelle: LPD Tirol