Stallboden brach ein: Kühe aus Hohlraum gerettet (FOTOS)

Am Mittwoch ereignete sich in Eisbach, nördlich von Graz, ein unerwartetes, jedoch glimpflich ausgegangenes Ereignis: Zwei Kühe stürzten durch den Boden eines Stalls in einen bislang unbekannten Hohlraum.

Ein unerwarteter Sturz

Der Vorfall ereignete sich ohne jegliche Vorwarnung: Der Boden des Stalls brach plötzlich ein, und zwei Kühe fanden sich in einem verborgenen Hohlraum wieder. Der Landwirt, der von diesem Erdloch unter seinem Stall nichts wusste, stand der Situation zunächst hilflos gegenüber und alarmierte umgehend die Freiwillige Feuerwehr. Da eine eigene Rettung der Tiere nicht möglich war, war schnelle Hilfe essentiell.

Koordinierter Rettungseinsatz

Die Feuerwehr rückte zügig mit einem Löschzug und einem speziell für solche Situationen entwickelten Großtierrettungsset an. Unterstützt wurden die Einsatzkräfte zudem von einem Tierarzt und dem betroffenen Landwirt. Gemeinsam gelang es, die Kühe unversehrt aus ihrer misslichen Lage zu befreien.

