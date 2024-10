15-Jähriger erschießt Eltern und Geschwister

In der kleinen Gemeinschaft Fall City, nahe Seattle, kam es zu einem schrecklichen Vorfall. Ein 15-jähriger Jugendlicher wird verdächtigt, seine Eltern und drei Geschwister getötet zu haben. Dieses Verbrechen hat die beschauliche Kleinstadt mit ihren rund 2000 Einwohnern erschüttert.

Fünf Familienmitglieder getötet

Laut Berichten der „Daily Mail“ überlebte nur eine Schwester den Amoklauf, indem sie rechtzeitig zu einem Nachbarn floh und dort Hilfe fand. Nachdem mehrere Notrufe bei der Polizei eingegangen waren, konnte diese den Verdächtigen widerstandslos festnehmen.

Die getöteten Familienmitglieder – Mark Humiston, seine Frau Sarah und ihre drei Kinder – wurden in ihrem luxuriösen Zuhause aufgefunden. Alle wurden aus nächster Nähe erschossen.

Zwei-Millionen-Dollar-Anwesen

Die Familie Humiston war 2019 in die Gegend gezogen und lebte in einer Villa mit drei Schlafzimmern und vier Badezimmern. Mark Humiston kam ursprünglich aus Texas und hatte fast 20 Jahre Erfahrung als Softwareentwickler bei Haris Engineers in Seattle. Seine Frau Sarah war als Krankenschwester tätig. Die Familie wurde in der Nachbarschaft als eng verbunden wahrgenommen, und die Kinder erhielten Schulunterricht zu Hause.

Die Tragödie hat in Fall City Bestürzung ausgelöst, einem Ort, der für seine familienfreundliche Atmosphäre und niedrige Kriminalitätsrate bekannt ist. Der Jugendliche steht nun wegen fünffachen vorsätzlichen Mordes unter Anklage, erschien aber nicht zu seinem ersten Gerichtstermin, offenbar auf Anraten seiner Anwältin. Die Ermittlungen dauern an, um die Motive hinter diesem unvorstellbaren Verbrechen zu klären.