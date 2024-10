Österreich: Erst 21 Grad – dann wird es kalt und nass

Der Beginn dieser Woche wird in Österreich von einer markanten Kaltfront bestimmt, die landesweit zu trüben und nassen Bedingungen führt. Ab Donnerstag deutet ein Hochdruckgebiet auf eine leichte Wetterstabilisierung hin, wobei insbesondere nördlich der Alpen Chancen auf sonnige Phasen bestehen. Der Süden des Landes muss sich jedoch noch mit wechselhaftem Wetter auseinandersetzen.

Am Mittwoch dominiert die Wolkendecke das Bild österreichweit. Besonders die Regionen entlang der Alpennordseite spüren die Folgen der Kaltfront: starker Regen setzt bereits in den frühen Morgenstunden ein und breitet sich rasch nach Osten und Süden aus. In Westösterreich lässt der Niederschlag allmählich nach, auch wenn sonnige Momente, vor allem im Tiroler Oberland und vereinzelt im Norden, rar bleiben. Begleitet von einem schwach bis mäßig ausgeprägten Nordostwind erreichen die Temperaturen kühle 10 bis 16 Grad Celsius.

Am Donnerstag bringt das Hochdruckgebiet Verbesserungspotenzial, insbesondere in den Nordalpen und im Mühlviertel Oberösterreichs, wo sich der Himmel mit einigen Wolkenauflockerungen zeigt. Anderswo, speziell im Süden, bleiben die Wolken dicht und zeitweise von Regen und Hochnebel durchsetzt. Die Bedingungen von den Tiroler Alpen bis Kärnten bleiben großteils unbeständig, während die Alpennordseite sonnigen Abschnitten entgegensieht. Umrahmt wird die Wetterlage von einem mäßigen Südostwind, der besonders im Osten spürbar wird. Tageshöchstwerte zwischen 12 und 19 Grad lassen eine leichte Erwärmung gegenüber dem Vortag erahnen, halten jedoch die herbstliche Atmosphäre weiterhin aufrecht.