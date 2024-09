16-Jähriger auf dem Weg zum Bus von Auto erfasst

Ein schwerer Verkehrsunfall ereignete sich am frühen Dienstagmorgen an der Kreuzung zwischen der Gramastettner und Eidenberger Landesstraße in Lichtenberg. Ein 16-jähriger Jugendlicher aus Gramastetten wurde dabei schwer verletzt.

Der Unfallhergang

Zeugenaussagen zufolge rannte der Jugendliche um kurz nach 7 Uhr plötzlich los, als sich im dichten Verkehr auf der Gramastettner Landesstraße eine kleine Lücke auftat. Eine 25-jährige Autofahrerin aus Gramastetten, die mit ihrem Auto unterwegs war, konnte nicht mehr rechtzeitig bremsen und erfasste den jungen Ukrainer mit ihrem Fahrzeug. Der Jugendliche wurde durch den Aufprall zu Boden geschleudert und blieb auf der Straße liegen.

Rettungseinsatz und Verkehrsbehinderungen

Der schwer verletzte 16-Jährige wurde zunächst vor Ort medizinisch versorgt und anschließend mit dem Notarzthubschrauber „Christophorus 10“ ins Kepler Uniklinikum nach Linz geflogen. Die Kreuzung der Gramastettner und Eidenberger Landesstraße war während der Rettungsarbeiten und Unfallaufnahme