18-Jährige verprügelt: Wer kennt diesen Mann?

Wien-Leopoldstadt: Nach einem Raub sucht die Polizei einen Unbekannten und bittet um Hinweise. Weiteres gibt es ein Fahndungsbild des Tatverdächtigen.

Ein unbekannter Man stieg am 16. Juni gegen 4:40 Uhr in einen Zug in Wien-Praterstern ein. Wenig später entwickelte sich ein Streitgespräch zwischen zwei 18-jährigen Fahrgästen und dem Tatverdächtigen. Daraufhin attackierte der unbekannte Mann die beiden Teenager und raubte das Geld von seinen Opfern.

Nun fahndet die Wiener Polizei nach sachdienlichen Hinweise – auch anonym – zum Verdächtigen und seinem Aufenthaltsort, und zwar an das Landeskriminalamt Wien, Außenstelle Zentrum Ost, Ermittlungsbereich Raub, unter der Telefonnummer 01 / 31310 DW 62800.

(FOTO: LPD Wien)