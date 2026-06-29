2.160 Plätze: Anmeldung für kostenlose Kinder-Deutschkurse läuft

Bevor der Schulalltag beginnt, gibt Wien Kindern einen sprachlichen Vorsprung – doch die Anmeldefrist läuft bald ab.

Wien stellt auch im laufenden Jahr kostenlose Sommerdeutschkurse für Kinder bereit, die im Herbst 2026 erstmals eine Volksschule besuchen werden. Die Anmeldefrist läuft noch bis zum 3. Juli. Wegen der hohen Nachfrage aus dem Vorjahr wurde die Kapazität auf insgesamt 2.160 Kursplätze ausgebaut.

Teilnahmeberechtigt sind Kinder, die ab September 2026 in Wien schulpflichtig werden und den Status außerordentlicher Schüler erhalten haben. Die zweiwöchigen Kurse finden im Zeitraum von 13. Juli bis 21. August 2026 an fünf Standorten im Wiener Stadtgebiet statt – in Kleingruppen mit höchstens zwölf Kindern.

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Stimmen zum Programm

„Wie gut ein Kind Deutsch spricht, entscheidet darüber, ob es von Anfang an im Unterricht mitkommt und Freude am Schulbesuch hat. Mit den Wiener Sommerdeutschkursen setzen wir genau dort an, wo dieser Unterschied noch aufgeholt werden kann, um in eine erfolgreiche Bildungslaufbahn zu starten. Wir haben ausreichend Plätze geschaffen und noch ist Zeit, sie zu nutzen“, sagt Vizebürgermeisterin und Bildungsstadträtin Bettina Emmerling (Neos).

Auch der Kursveranstalter Interface Wien hebt den Nutzen des Programms hervor. „Durch den Besuch der Sommerdeutschkurse starten die Kinder mit mehr Vertrauen, mehr Orientierung und einem sprachlichen Vorsprung ins erste Schuljahr“, betont Geschäftsführerin Lejla Sirbubalo.

Neues Elternangebot

Neu in diesem Jahr sind begleitende Informationsveranstaltungen für Eltern, die erstmals in mehreren Sprachen angeboten werden. Die Informationen werden in Deutsch, Englisch, Türkisch und Arabisch bereitgestellt. „Auch für Eltern bedeutet der Schuleintritt ihres Kindes, dass sie mit neuen Aufgaben in ihrer Rolle als Erziehungsberechtigte zu tun haben. Die Info-Veranstaltungen helfen bei der Vorbereitung und beim Einstieg in den neuen Alltag“, erklärt Theodora Manolakos, Leiterin der MA 17 (Magistratsabteilung für Integration und Diversität).

Die Eltern-Informationsveranstaltungen finden am 16. Juli, 30. Juli und 13. August 2026 jeweils von 8:30 bis 9:30 Uhr und von 9:30 bis 10:30 Uhr im Bildungscampus Sonnwendviertel statt.

Voraussetzung für die Teilnahme ist, dass das Kind derzeit einen Kindergarten besucht, ab September 2026 der Schulpflicht unterliegt und zwischen dem 2. September 2019 und dem 1. September 2020 geboren wurde. Zudem muss ein Wohnsitz in Wien bestehen.