Schwere Vorwürfe: WM-Star wegen Vergewaltigung unter Verdacht

Schwere Vorwürfe erschüttern die Weltmeisterschaft: Der Kapitän einer Überraschungsmannschaft steht im Zentrum eines Vergewaltigungsvorwurfs.

Gegen Ryan Mendes, den Kapitän der kapverdischen Fußballnationalmannschaft, werden schwere Vorwürfe laut. Der Spieler soll eine Frau in Neuseeland vergewaltigt haben. Die neuseeländische Polizei hat Ermittlungen aufgenommen.

Die FIFA erklärte in einer Stellungnahme, Vorwürfe wegen Fehlverhaltens „äußerst ernst“ zu nehmen. Mendes selbst hat sich zu den Anschuldigungen bislang nicht geäußert – der kapverdische Verband ebenfalls nicht.

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Schwere Vorwürfe

Bei der Frau handelt es sich um eine Brasilianerin, die zeitweise als Übersetzerin für die kapverdische Nationalmannschaft tätig war. Sie wirft Mendes vor, sie im März in Neuseeland in ihrem Hotelzimmer gewürgt und sexuell missbraucht zu haben. Nach ihrer Anzeige sicherten die Ermittler Videoaufnahmen aus dem Hotel.

Nun warten sie auf die Ergebnisse einer forensischen Untersuchung, bevor über eine mögliche Anklage entschieden wird. Wie Globo berichtet, schilderte die Frau den Ablauf der mutmaßlichen Tat im Detail. Nach der Niederlage der kapverdischen Nationalmannschaft gegen Chile am 27. März sei sie zu einem Treffen im Hotel gebeten worden.

Als sie feststellte, dass ihre Dienste als Dolmetscherin nicht gefragt waren, kehrte sie auf ihr Zimmer zurück. Kurz darauf soll Mendes an ihre Tür geklopft, sich gewaltsam Zutritt verschafft, sie gewürgt, geschlagen und gebissen und sie anschließend vergewaltigt haben. Ein Foto dokumentiert sichtbare Verletzungen am Hals der Frau; eine gerichtsmedizinische Untersuchung bestätigte Blutergüsse und weitere Verletzungen.

Die Frau wandte sich daraufhin an Funktionäre des kapverdischen Fußballverbands – ohne Reaktion. Auch eine Beschwerde bei der FIFA blieb nach ihren Angaben unbeantwortet. Neuseeländische Medien hatten bereits im vergangenen Monat über den mutmaßlichen Vorfall berichtet, den Namen des Beschuldigten dabei jedoch nicht genannt.

Sportlich im Achtelfinale

Sportlich läuft es für Kap Verde bei dieser Weltmeisterschaft unterdessen bemerkenswert: Die Mannschaft hat sich sensationell für die K.-o.-Runde qualifiziert, Mendes stand in allen drei Gruppenspielen auf dem Platz.

Im Sechzehntelfinale wartet nun Titelverteidiger Argentinien. Die Partie ist für den 4. Juli 2026 angesetzt.