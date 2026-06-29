Badeunfall bei Familienausflug: 22-Jähriger und Bub (10) ertrinken

Ein Familienausflug ans Wasser endet in einer Tragödie: Unterhalb eines Wasserfalls kämpfen drei Menschen um ihr Leben – und verlieren.

Am Sonntag kam es in der Ill bei Bludenz, unterhalb des CKG-Wasserfalls, zu einem schweren Badeunfall mit tödlichem Ausgang. Ein 40-jähriger Mann befand sich gemeinsam mit seinem 10-jährigen Sohn, einem 22-jährigen Bekannten und seinem Schwiegervater zum Schwimmen am Fluss.

Der 40-Jährige war zu diesem Zeitpunkt bereits im Wasser unterhalb des Wasserfalls und hielt sich in der Nähe der Wasserwalze auf, während sein Sohn noch an der Kante des Wasserfalls stand. Kurz darauf sprangen der Bub und der 22-Jährige gemeinsam in die Tiefe. Die starken Strömungs- und Sogkräfte der Wasserwalze zogen alle drei Personen unter die Wasseroberfläche – keiner von ihnen tauchte mehr auf.

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Dramatische Rettung

Der Schwiegervater, der das Geschehen vom Ufer aus beobachtete, reagierte sofort und sprang ins Wasser. Es gelang ihm, seinen Schwiegersohn zu greifen und ans rechte Ufer zu bringen. Anschließend suchte er weiter nach den beiden Vermissten.

Den 22-Jährigen entdeckte ein Ersthelfer und zog ihn ans linke Flussufer, wo umgehend mit der Reanimation begonnen wurde. Den 10-jährigen Buben entdeckte laut Polizei erst rund 300 Meter flussabwärts eine Passantin treibend im Wasser. Gemeinsam mit zwei weiteren Helfern konnte sie ihn aus dem Fluss bergen, auch bei ihm wurden noch vor Eintreffen der Rettungskräfte Wiederbelebungsmaßnahmen eingeleitet.

Drei Opfer

Der 22-Jährige verstarb noch an der Unfallstelle, alle Bemühungen blieben ohne Erfolg. Der 10-jährige Bub wurde per Rettungshubschrauber ins Landeskrankenhaus Feldkirch geflogen, erlag dort jedoch im Laufe des Abends seinen Verletzungen.

Der 40-jährige Vater wurde zunächst ins Landeskrankenhaus Bludenz gebracht und später ebenfalls nach Feldkirch verlegt.