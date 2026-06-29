Neun Verletzte durch Ammoniak-Austritt: Mehrere Schulen bleiben geschlossen

Ein Chemieunfall versetzt Eisenstadt in Alarmbereitschaft – mitten im Stadtgebiet rücken Einsatzkräfte aus.

Ort des Geschehens

Nach einem Ammoniak-Austritt im Sportzentrum Eisenstadt wurden neun Personen leicht verletzt. Die Landessicherheitszentrale Burgenland gab am Montag bekannt, dass das Gebiet rund um den Bad-Kissingen-Platz weiträumig abgesperrt worden ist. Über die Ursache des Vorfalls lagen zunächst keine gesicherten Erkenntnisse vor.

Bei den Betroffenen handelt es sich laut Behördenangaben um junge Erwachsene, die unter Kopfschmerzen und Reizhusten litten.

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Weiträumige Absperrung

Die Absperrung umfasst den Bereich zwischen der B 50 und der Straße „Zielgerade“. Mehrere Bildungseinrichtungen – darunter die HAK/HAS, die HTL sowie eine Sonderschule – sind von der Maßnahme betroffen und vorerst geschlossen; gleiches gilt für die dortige Bahnstation.

Die Bevölkerung wurde aufgefordert, das gesperrte Areal zu umgehen und sich an die Weisungen der Einsatzkräfte vor Ort zu halten.