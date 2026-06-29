Ab Juli: Wiener können Falschparker direkt per Hotline melden

Wien zieht die Zügel an: Wer falsch parkt und dabei Rettungswege blockiert, muss künftig schneller mit Konsequenzen rechnen.

Ab dem 1. Juli steht Wienerinnen und Wienern eine neue Anlaufstelle zur Verfügung, wenn falsch abgestellte Fahrzeuge zum Problem werden: Die Parkraumüberwachung der Stadt Wien richtet unter der Nummer +43 1 4000 7400 eine eigene Hotline ein, über die entsprechende Meldungen künftig direkt und unkompliziert eingebracht werden können. Erreichbar ist die Leitung werktags zwischen 6.30 und 22.00 Uhr sowie an Sonn- und Feiertagen von 8.30 bis 22.00 Uhr.

Gefährliche Parkverstöße

Im Fokus der neuen Meldestelle stehen jene Fälle, in denen falsch abgestellte Fahrzeuge nicht nur ärgerlich, sondern auch gefährlich werden: blockierte Feuerwehrzufahrten und Rettungswege, versperrte Zugänge zu Mülltonnen, belegte Behindertenparkplätze sowie blockierte Ladezonen gehören ebenso dazu wie Fahrzeuge, die in engen Kurven oder unmittelbar auf Schutzwegen stehen.

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Ziel der Maßnahme ist es, die Sicherheit im Wiener Straßenverkehr zu stärken und die Parkraumüberwachung insgesamt schlagkräftiger zu machen.