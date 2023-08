2. August 2023: So wird der Mittwoch für euer Sternzeichen!

Mit unserem exklusiven Tageshoroskop werden Sie auf einzigartige Weise in die Welt der Astrologie eingeführt.

Widder

Neue bereichernde Bekanntschaften ziehen Sie an. Seien Sie offen für Ideen und vertrauen Sie Ihren Instinkten. Erholen Sie sich von negativen Gefühlen. Die Lösung eines Problems bringt Sie Ihrem Traum näher – er könnte sogar wahrer werden als gedacht. Bleiben Sie zuversichtlich!

Stier

Sie brauchen Hilfe, um eine schwierige Situation zu bewältigen. Achten Sie auf Ihre Nieren und vermeiden Sie übermäßiges Essen. Ihre Leber benötigt eine Pause. Gehen Sie direkt voran, um Ihre Ziele zu erreichen, ohne zu viele Fragen zu stellen oder zu tief zu analysieren.

Zwillinge

Sie werden ernsthafter sein und sich stärker konzentrieren. Nutzen Sie Ihr Improvisationstalent in ungewöhnlichen Situationen. Ihre Ehrlichkeit und Objektivität werden Sie vor einer Falle bewahren. Bleiben Sie authentisch, aber seien Sie vorsichtig mit Versuchungen.

Krebs

Heute werden Sie mit mehr Selbstvertrauen auftreten und sich sicherer fühlen, wenn Sie in der Öffentlichkeit sind, was Ihnen ermöglicht, sich besser auszudrücken. Entspannen Sie sich mental, um neue Energie zu tanken, und nutzen Sie die Kunst als Flucht aus dem Alltag.

Es ist eine gute Zeit, Ihrer Familie mehr Aufmerksamkeit zu schenken und sich den Freizeitaktivitäten zu widmen, die Sie im Laufe der Zeit vernachlässigt haben.

Löwe

Lassen Sie Ihrer Phantasie freien Lauf, um sich in Ihrer Umgebung verständlich zu machen, ohne dabei schroff zu wirken. Ihre Entschlossenheit, in Form zu bleiben und Ihre Energien auszugleichen, ist bemerkenswert. Nutzen Sie diese Chance, um Ihre Gesundheit in den Blick zu nehmen und zu verbessern.

Widerstehen Sie bestimmten Einflüssen und seien Sie mutig, Ihrem eigenen Weg zu folgen. Es wird sich lohnen, Ihrem Stern zu folgen, und Sie werden es nicht bereuen.

Jungfrau

Es bietet sich Ihnen die Möglichkeit, einen Konflikt mit einer nahestehenden Person zu lösen. Verzeihung wird Ihnen mehr Erleichterung verschaffen als erwartet. Ihre Reizbarkeit bezüglich der Fehler anderer zeigt, dass Sie unter nervöser Anspannung stehen, die Sie beachten sollten.

Heute werden Sie mit Ihrer Energie Neid erregen. Bedenken Sie, dass Sie nicht überall gleichzeitig sein können, also konzentrieren Sie sich auf die aktuellen Aufgaben.