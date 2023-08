Urlaub in Krisenzeiten: Das sind eure Rechte

Seit Tagen wüten verheerende Brände auf der griechischen Insel Rhodos. Während die Flammen das Inselparadies in Gefahr bringen, stehen Reisende vor einer ungewissen Zukunft. Grundsätzlich haben sie das Recht auf eine kostenlose Stornierung, doch bei Pauschalreisen gestaltet sich das einfacher als in anderen Fällen. Welche Unsicherheiten drohen den Urlaubern?

In diesen unsicheren Zeiten stellen sich viele Reisende die Frage: „Fliege ich jetzt, oder nicht? Kann ich überhaupt fliegen? Oder muss ich sogar?“ Es ist nur natürlich, dass Fragen und Bedenken aufkommen, deshalb haben wir die wichtigsten Fakten für euch zusammengefasst.

Unterschied zwischen Pauschalreise und Individualreise

Pauschalreisen bieten den Vorteil eines Komplettpakets mit Flug und Hotel, während bei Individualreisen die Organisation dieser Komponenten selbst erfolgen muss. Rechtlich betrachtet haben Reisende bei Pauschalreisen in jedem Fall einen besseren Schutz. Julia Pasquali von der Arbeiterkammer betont jedoch, dass grundsätzlich bei beiden Buchungsformen das Recht auf Rückerstattung besteht, unabhängig von der Art der Reise.

Bei Individualreisen kann es jedoch ein Problem geben, da oft nicht das österreichische Recht gilt, und man sich nicht darauf verlassen kann. In solchen Fällen wird häufig das Recht des Landes angewendet, in dem das Hotel oder die Fluggesellschaft ansässig sind. Dies kann zu Schwierigkeiten führen und im schlimmsten Fall dazu führen, dass man ohne Rückerstattung dasteht.

Das müsst ihr berücksichtigen

1) Je näher das Reiseziel an einem Krisenherd ist, desto eher habt ihr das Recht auf eine kostenlose Stornierung.

2) Auch der Zeitpunkt bis zu eurer Reise ist entscheidend. Wenn eure Reise beispielsweise schon diese Woche stattfindet, stehen die Chancen auf eine Stornierung besser.

3) Bei der Pauschalreise gilt: Wenn ein Ersatz angeboten wird, darf dieser nur grob von der ursprünglich gebuchten Reise abweichen. Sollte das Angebot zu sehr abweichen, beispielsweise in Form eines Hotels in einem anderen Ort in Griechenland, obwohl die Hotelkategorie und der Reisezeitraum gleich bleiben, könnt ihr die Reise kostenfrei stornieren.

Letztendlich hängt eure Entscheidung davon ab, was für euch am besten ist. Doch egal, welche Art von Reise ihr wählet, es ist wichtig, dass ihr eure Rechte kennen und sich darauf verlassen können.