2. Oktober 2023: So wird der Montag für euer Sternzeichen!

Mit unserem exklusiven Tageshoroskop werden Sie auf einzigartige Weise in die Welt der Astrologie eingeführt.

Widder

Ihre realistische Herangehensweise führt Sie zu logischen Schlussfolgerungen. Jetzt ist die Zeit, um herauszufinden, wer Ihre wahren Freunde sind. Sie könnten sich zerstreut fühlen und vielleicht den einen oder anderen Fehler machen – daher sollten Sie die Dinge langsamer angehen und Abstand gewinnen.

In Ihrer Nähe wird jemand Ihnen gute Nachrichten überbringen. Haben Sie ein wenig Geduld, und ein Traum, der Ihnen am Herzen liegt, könnte in Erfüllung gehen.

Stier

Sie werden sich in Gesellschaft wohler fühlen, und es ist an der Zeit, sich auf die richtige Weise um Ihre Beziehung zu kümmern. Es ist wichtig, auf sich selbst zu achten und Vernachlässigtes wieder gutzumachen. Achten Sie auf Ihre Ernährung, um Ihren Körper in Form zu bringen.

Sie werden bewusst Ihre eigenen Grenzen erkennen. Vertrauen Sie den Menschen in Ihrer Umgebung, denn Sie können sich auf sie verlassen.

Zwillinge

Ihr Enthusiasmus wird in all Ihren Aktivitäten spürbar sein. Es wäre ratsam, Ihre tägliche Routine zu überprüfen, um ein besseres Gleichgewicht und mehr Stabilität in Bezug auf Ihre Gesundheit und Ihren Lebensstil zu erreichen.

Vergangene Situationen könnten erneut auftauchen, sei es in Form einer Begegnung, eines Briefes oder eines Anrufs… Seien Sie vorsichtig.

Krebs

Sie werden einige Enthüllungen über eine Ihnen nahestehende Person erfahren… Seien Sie vorsichtig! Sie verspüren ein unwiderstehliches Verlangen, die Freuden des Lebens zu genießen, jedoch fällt es Ihnen praktisch schwer, sich zu entspannen.

Sie werden einige neue Freunde kennenlernen, eine unterhaltsame Pause ist in Sicht, bevor Sie wieder zum Stress des Alltags zurückkehren müssen.

Löwe

Sie setzen Ihre Ideen um, ohne sich dessen bewusst zu sein. Bleiben Sie flexibel, und alles wird ohne Reibungen verlaufen. Körperliche Müdigkeit bremst Sie aus, und etwas Schlaf würde es Ihnen ermöglichen, neu anzufangen.

Gute Nachrichten von Ihren Freunden erreichen Sie. Sie hatten Recht, geduldig zu sein; der Beweis zeigt sich in Ihren Erfolgen.

Jungfrau

Die Atmosphäre ist fröhlich und harmonisch. Sie werden von Ihren Mitmenschen nicht enttäuscht sein, und es stehen Feierlichkeiten bevor. Ihre körperliche Verfassung verbessert sich nachhaltig, und Sie werden mit Ihren Bemühungen zufrieden sein. Versuchen Sie, weniger Süßigkeiten zu essen, da sie nicht die richtige Art von Belohnung sind.

Es fällt Ihnen leicht, Ihre Mitmenschen zu überzeugen. Ihre Entschlossenheit wird sich auszahlen.