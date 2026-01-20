20 Millionen Dollar und ein toter Cop – Affleck-Thriller erobert Netflix

Zwei Hollywood-Schwergewichte, ein Millionenfund und ein mysteriöser Mord – der Action-Thriller „The Rip“ erobert die Netflix-Charts in allen 89 relevanten Märkten.

Der Netflix-Erfolgsrezept mit Star-Besetzung zahlt sich erneut aus: „The Rip“ mit Matt Damon und Ben Affleck dominiert weltweit die Streaming-Charts. Der Action-Thriller hat sich seit seinem Start am 16. Jänner unangefochten an der Spitze der Netflix-Rangliste etabliert und führt in sämtlichen 89 relevanten Märkten die Bestenliste an. Auch die Bewertungen können sich sehen lassen: Bei IMDb erreicht der Film beachtliche 6,9 Sterne – für das Action-Genre ein überdurchschnittliches Ergebnis.

Noch besser schneidet „The Rip“ bei den Kritikern ab, die auf Rotten Tomatoes 84 Prozent Zustimmung vergeben. Das Publikum bewertet den Streifen mit soliden 64 Prozent. Überzeugen können dabei nicht nur die Action-Sequenzen und die Hauptdarsteller, sondern auch der Plot.

Spannende Handlung

Die Handlung folgt Lieutenant Dane Dumars (Matt Damon) und Sergeant J.D. Byrne (Ben Affleck), die als eingespieltes Team in der Drogenfahndung von Miami arbeiten und dem Tactical Narcotics Team (TNT) angehören. Die Ermordung ihrer Kollegin Jackie Velez (Lina Esco) erschüttert die Einheit. Bei einer anschließenden Durchsuchung stoßen die Ermittler auf 20 Millionen Dollar, was Zweifel innerhalb des Teams aufkommen lässt: Gibt es einen Maulwurf, der mit dem Drogenkartell kooperiert?

Plant jemand, das Geld zu entwenden? Und wer steckt hinter Jackies Tod?

Der Netflix-Thriller punktet mit zahlreichen unerwarteten Wendungen, die viele Zuschauer überraschen. In Kommentaren wird besonders das „gute Tempo“ und die „tollen Hauptdarsteller“ gelobt. Ein Zuschauer fasst zusammen: „The Rip“ sei „ein großartiger Film mit vielen Wendungen und Überraschungen.“

Kritische Stimmen bemängeln hingegen, dass insbesondere die finale Wendung vorhersehbar sei und das Drehbuch Schwächen aufweise. Ein IMDb-Nutzer kritisiert: „Viel zu viele Szenen wirken unrealistisch, klischeehaft oder stereotyp, was es schwierig macht, die Geschichte ernst zu nehmen.“ Dennoch überwiegen die positiven Reaktionen, und manche Zuschauer wünschen sich bereits eine Fortsetzung.

Netflix-Strategie

Ein Blick auf die erfolgreichsten Netflix-Produktionen aller Zeiten bestätigt den Trend: „Red Notice“ mit Gal Gadot, Dwayne Johnson und Ryan Reynolds, „Don’t Look Up“ mit Stars wie Jennifer Lawrence, Leonardo DiCaprio und Cate Blanchett sowie „Back in Action“ mit Cameron Diaz und Jamie Foxx – allesamt setzen auf prominente Besetzungen.

Diese Strategie erweist sich für den Streaming-Giganten als lukrativ und schafft ideale Voraussetzungen für „The Rip“ mit seinen Hollywood-Schwergewichten Matt Damon und Ben Affleck.

Allerdings gibt es mit Titeln wie „KPop Demon Hunters“ auch unerwartete Ausnahmen von dieser Regel.