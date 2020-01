2020 kommen weitere schwule & lesbische Marvel-Charaktere auf die Leinwand!

Wie Marvel-Produzent und MCU-Chef, Kevin Feige offiziell bestätigte, sollen 2020 in der Phase 4 des Marvel Cinematic Universe weitere spektakuläre Charaktere auf die Leinwand kommen.

Heuer können wir Berichten zufolge nicht nur einige neue Serien auf Disney+ erwarten, sondern auch mit mehr Diversität und Vielfalt auf der Leinwand rechnen. So wurde von Feige persönlich eine breitere Darstellung der LGBTQ+ Community in den Filmen angekündigt.

Bereits im Rahmen der Comic-Con Ende Juli 2019 erklärte man, dass Valkyrie – gespielt von Tessa Thompson – die erste LGBTQ-Superheldin im Marvel-Reich sein wird. Ihre eigene Gesichte soll in “Thor: Love and Thunder” thematisiert werden. Doch auch weitere schwule, lesbische und bisexuelle Charaktere sollen folgen.

Wie Feige bei einem Q&A Event an der New York Film Acadamy verkündete, soll in Zukunft auch der erste Transgender-Superheld folgen, welcher – wie Fans vermuten – auch im neuen Thor-Film mitspielen könnte.

Mit Phastos wird im November in “The Eternals”der erste offen schwule Superheld vorgestellt.