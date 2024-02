22-jähriger Balkaner misshandelt seine Schwester

In einer beunruhigenden Eskalation häuslicher Gewalt wurde am Mittwochabend ein 22-jähriger Slowene in Klagenfurt festgenommen. Der junge Mann, der trotz eines bestehenden Aufenthaltsverbots in Österreich lebt, griff seine eigene Schwester in ihrer Wohnung an und verletzte sie.

Die Szene spielte sich in der Wohnung der 18-jährigen Schwester des Täters ab. Ohne erkennbaren Anlass attackierte er die junge Frau und versetzte ihr einen Faustschlag auf den Kopf. Die Attacke hinterließ eine Verletzung hinter dem linken Ohr des Opfers. Nach dieser erschreckenden Tat verließ der 22-Jährige vorerst die Wohnung.

weiteren Angriff gestartet

Doch der Albtraum für die junge Frau war damit noch nicht vorbei. Gegen 20 Uhr kehrte der Bruder zurück in die Wohnung und startete einen erneuten Angriff auf seine Schwester im Wohnzimmer. Ein mutiger 19-jähriger Freund der Familie, der sich zur Tatzeit in der Wohnung befand, schritt ein und konnte den Angreifer von der Schwester wegziehen. Der 22-Jährige ergriff daraufhin die Flucht, während das Opfer die Chance nutzte, sich in ihrem Zimmer zu verschanzen und die Polizei zu alarmieren.

Betretungs- und Annäherungsverbot

Als die Beamten eintrafen, trafen sie im Stiegenhaus auf den Freund der Familie, der ihnen den Aufenthaltsort des Täters verriet: der Keller. Dort fanden die Beamten den 22-Jährigen und sprachen unverzüglich ein Betretungs- und Annäherungsverbot sowie ein vorläufiges Waffenverbot aus.

Im Zuge der weiteren Ermittlungen wurde der Täter zur Polizeiinspektion St. Ruprechter Straße gebracht, wo sich herausstellte, dass gegen ihn ein bestehendes Aufenthaltsverbot in Österreich vorlag. Das Bundesamt für Fremden- und Asylwesen reagierte prompt und erließ eine Festnahmeanordnung. Der 22-Jährige wurde schließlich in das Polizeianhaltezentrum Klagenfurt überführt.