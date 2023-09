22. September 2023: So wird der Freitag für euer Sternzeichen!

Mit unserem exklusiven Tageshoroskop werden Sie auf einzigartige Weise in die Welt der Astrologie eingeführt.

Widder

Veränderungen in Ihrem Arbeitsrhythmus können Ihr Glück steigern. Zögern Sie nicht, neue Wege zu gehen! Sie benötigen weniger Energie, wenn Sie sich Zeit für ruhige und entspannende Momente nehmen. Die Umgebung um Sie herum ist oft sehr geschäftig!

Ihre Motivation wird konstant stark bleiben, und niemand wird Ihrer Entschlossenheit widerstehen können. Der Erfolg liegt in greifbarer Nähe – ergreifen Sie die Gelegenheit!

Stier

Es wird schwierig sein, Ihre Gedanken nicht auszusprechen, doch laute Unmutsäußerungen könnten Unannehmlichkeiten verursachen. Sie fühlen sich energiegeladen, doch achten Sie darauf, nicht mehr zu essen, als Ihr Magen verträgt.

Heute befinden Sie sich inmitten eines turbulenten Geschehens, was Ihre Dynamik steigert. Dennoch ist es ratsam, im passenden Moment eine Auszeit zu nehmen.

Zwillinge

Sie haben die Gelegenheit, einen Konflikt mit einer Ihnen nahestehenden Person zu lösen. Das Vermögen zu vergeben, kann ungemein befreiend sein, weit mehr, als Sie sich vorstellen können. Ihre Reizbarkeit angesichts der Unhöflichkeit Ihrer Mitmenschen signalisiert eine mögliche Belastung, die Sie ernst nehmen sollten.

Ihre selbstlose Bereitschaft, Konflikte beizulegen, wird Wunder wirken. Ihr Engagement für Harmonie und Frieden wird Ihnen große Zufriedenheit bescheren.

Krebs

Sobald Sie eine klare Entscheidung treffen, werden Sie Ihren Optimismus wiederfinden. Es ist an der Zeit, aufzuhören, die Dinge aufzuschieben. Sie haben zu lange auf ein Vergnügen verzichtet, das eine wichtige Rolle für Ihr Wohlbefinden spielt. Es ist an der Zeit, sich um Ihre grundlegenden Bedürfnisse zu kümmern.

Ihre Offenheit wird sich lohnen und Ihnen mehr Anerkennung von Ihren Mitmenschen einbringen.

Löwe

Das Knüpfen von Kontakten mit faszinierenden Personen fällt Ihnen leicht; es gibt eine aufregende Atmosphäre voller Neuerungen. Körperliche Aktivität kann Ihnen dabei helfen, Stress abzubauen, da Anzeichen von Nervenbelastung auftreten könnten. Versuchen Sie, ruhige Momente der Besinnung einzulegen.

Die kosmischen Einflüsse stehen auf Ihrer Seite und werden Ihre Bemühungen unterstützen. Sie sind entschlossen, Ihre Ziele zu erreichen.

Jungfrau

Es erfordert, dass Sie unverzüglich Entscheidungen treffen. Die positive emotionale Energie des Tages wird spürbar sein. Sie werden heute ein stärkeres Bewusstsein für Ihre eigenen Bedürfnisse entwickeln. Ihre Fähigkeit zur Energiekontrolle ist verbessert, und Sie sind auf dem richtigen Weg.

Eine Person in Ihrem Umfeld wird Ihnen erhebliche Unterstützung bieten. Es ist an der Zeit, an dieser Verbindung zu arbeiten, da sie an Bedeutung gewinnt.