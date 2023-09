Diese 4 Sternzeichen neigen zu Seitensprüngen!

Langjährige Beziehungen haben ihre eigenen Herausforderungen. Mit der Zeit nehmen Leidenschaft und Abenteuer oft ab, und der Alltag hält Einzug. In solchen Phasen sehnen sich einige nach mehr Spannung und Abwechslung in ihrem Liebesleben und könnten daher eine außereheliche Affäre in Betracht ziehen. Laut astrologischen Vorhersagen sind vier Sternzeichen besonders anfällig für solche Entscheidungen.

Löwe

Der Löwe, bekannt für sein Selbstbewusstsein und seine starke Anziehungskraft, könnte zu den Kandidaten gehören, die sich von einer Affäre verführen lassen. Löwen sind sich ihrer Wirkung auf andere bewusst und würden niemanden abweisen, den sie attraktiv finden. Ein kleiner Flirt könnte daher schnell zu mehr führen, unabhängig davon, ob der Löwe in einer Beziehung ist oder nicht.

Skorpion

Der Skorpion, ein Sternzeichen, das für seine Leidenschaft und Intensität bekannt ist, könnte ebenfalls eine Affäre in Betracht ziehen, wenn er sich in seiner Beziehung gelangweilt fühlt. Skorpione leben nach dem Lustprinzip und sind bereit, nach neuen Abenteuern zu suchen, wenn das Liebesspiel mit dem Partner nicht mehr aufregend genug ist.

Wassermann

Der Wassermann, der Spaß und Abwechslung im Schlafzimmer schätzt, könnte ebenfalls eine Affäre in Betracht ziehen, wenn er sich in seiner Beziehung gelangweilt fühlt. Wassermänner sind bekannt dafür, dass sie schnell eine heiße Affäre suchen, wenn sie unzufrieden sind, ohne dabei ein schlechtes Gewissen zu haben.

Widder

Zu guter Letzt könnte auch der Widder, der sich nach einem Partner sehnt, mit dem er seine Vorlieben im Bett voll ausleben kann, eine Affäre in Betracht ziehen. Widder sind bekannt dafür, ihren Instinkten zu folgen und sind immer bereit für ein neues Abenteuer, auch wenn ihre Freunde dies vielleicht nicht gutheißen.