28. Februar: So wird der Mittwoch für euer Sternzeichen!

Mit unserem exklusiven Tageshoroskop werden Sie auf einzigartige Weise in die Welt der Astrologie eingeführt.

Widder

Deine Gedanken nehmen immer konkretere Formen an, und du meisterst die Lösung von Meinungsverschiedenheiten sowie das Bewahren von Abstand. Du beherrschst deine Emotionen effektiver, was zu einem spürbaren Energiegewinn führt – und das spiegelt sich in deiner guten Verfassung wider.

Deine Mitmenschen nehmen wahr, dass du heute einen ernsteren Eindruck machst. Das ist entscheidend für deinen Erfolg.

Stier

Heute kann nichts deine gute Laune trüben! Der Himmel scheint dir freundlich zuzulächeln, was du besonders zu schätzen weißt. Deine Unsicherheiten beeinträchtigen deine Perspektiven oder Beziehungen zu anderen kaum, und beinahe alles in deinem Leben läuft perfekt.

Aufgrund deiner Fähigkeit zur distanzierten Betrachtung wird man dich um Rat bitten, und viele Menschen werden sich dir anvertrauen.

Zwillinge

Du wirst eine erfreuliche Nachricht erhalten. Deine gute Stimmung unterstützt dich dabei, entschlossen deine Ziele zu verfolgen – mach einfach weiter so! Das Verlassen der gewohnten Pfade stärkt deine Moral. In Bezug auf deinen Körper könntest du mehr Flüssigkeit zu dir nehmen, um deine Nieren zu pflegen.

Du wirst in der Lage sein, einen Streit ohne Probleme zu beenden. Was dir zuvor als unüberwindbar erschien, ist jetzt klein und bedeutungslos!

Krebs

Du bist entschlossener denn je, deine Versprechen zu halten, und wirst stolz auf dich selbst und deine Handlungen sein. Verliere keine Zeit mit den gesundheitlichen Problemen bestimmter Personen, sonst wirst du dich nur selbst belasten.

Es könnte sein, dass du dazu neigst, anzunehmen, dass andere die gleichen Wünsche wie du selbst haben. Dies ist nicht die Zeit, dich in große Debatten zu stürzen.

Löwe

Dank deines klaren Durchblicks kannst du dich als nützlich erweisen. Zögere nicht, deine Meinung zu äußern. Deine realistischen Perspektiven werden dich nicht im Stich lassen. Es fällt dir leicht, dich in intellektuelle Arbeit zu vertiefen, aber vergiss nicht, auch andere Dinge zu tun, um den Kopf wieder freizubekommen.

Deine Lebensfreude motiviert dich auf positive Weise, nach Vergnügen zu suchen. Es ist an der Zeit, das Leben in seiner ganzen Pracht zu genießen.

Jungfrau

Du hast mehr Freiheit, um deine Pläne für die Zukunft umzusetzen. Es sind einige positive Nachrichten bezüglich deiner finanziellen Lage auf dem Weg zu dir. Du befindest dich wieder in Form und möchtest, dass es so bleibt. Handle und belasse es nicht bei bloßen Absichten.

Lass dich nicht von denen zurückhalten, die nicht an dich glauben. Du brauchst nicht zwangsläufig ihre Zustimmung.