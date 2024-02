28A: Hier kommt jetzt eine neue Bus-Linie!

Die Wiener Linien bescheren den Bewohnern der Flächenbezirke Floridsdorf und Donaustadt eine freudige Überraschung. Im Herbst 2024 rollt die neue Buslinie 28A vom Startpunkt Eipeldauer Straße bis zur Endstation Breitenlee und eröffnet damit eine frische Öffi-Verbindung.

Ab September 2024 wird die neue Buslinie 28A den 21. Bezirk mit dem 22. Bezirk verbinden und somit den Bewohnern von Floridsdorf und Donaustadt eine verbesserte Mobilität ermöglichen. Die neue Linie wird eine direkte Verbindung zwischen den Stationen Eipeldauer Straße und Breitenlee bieten, wobei ein Umstieg in die U1 an der Station Aderklaaer Straße möglich sein wird.

Öffi-Stadtrat Peter Hanke betont die Bedeutung dieser neuen Verbindung: „Es ist ein großes Anliegen, den Wienerinnen und Wienern sowohl im Zentrum als auch in den Flächenbezirken das bestmögliche Öffi-Netz zu bieten. Mit der Bustangente wird eine neue Öffi-Verbindung geschaffen, die die Menschen im 21. und 22. Bezirk umweltfreundlich an ihre Ziele und wieder nach Hause bringt.“

Ausbau des Öffi-Netzes

Doch damit nicht genug: Ab September 2024 wird auch die Buslinie 29A neu organisiert und eng mit der ebenfalls neuen Linie 29B abgestimmt. Diese wird große Teile des bisherigen 28A-Netzes übernehmen und somit eine verbesserte Verbindung zwischen den U-Bahn-Stationen Floridsdorf (U6) und Großfeldsiedlung (U1) ermöglichen.

Alexandra Reinagl, Geschäftsführerin der Wiener Linien, unterstreicht die kontinuierlichen Anstrengungen zur Optimierung des öffentlichen Verkehrs: „Es wird laufend an der Optimierung des öffentlichen Verkehrs in Wien gearbeitet und damit ein wichtiger Beitrag zur Mobilitätswende geleistet. Die neue Bustangente durch Floridsdorf und die Donaustadt ist ein weiteres attraktives Angebot, um in die Öffis einzusteigen oder auf die Öffis umzusteigen.“

Zukunftspläne sehen vor, die Linie 28A bis zur U1-Station Kagran und zur U2-Station Aspern Nord zu verlängern. Mit der Einführung der neuen Buslinien und der geplanten Erweiterungen setzt Wien einen weiteren Schritt in Richtung einer umweltfreundlichen und effizienten Mobilität. Die Wiener Linien erweisen sich einmal mehr als Motor der Mobilitätswende und beweisen, dass eine nachhaltige und effiziente Mobilität in der Großstadt möglich ist.