3 Fakten über Kroatien die ihr nicht wusstet!

Kroatien, ein malerisches Land an der Adriaküste, hat weit mehr zu bieten als traumhafte Strände und historische Städte. Hier sind drei überraschende Fakten über Kroatien, die vielleicht nicht jedem bekannt sind.

Dalmatiner aus Kroatien

In Dalmatien, die an der Adriaküste Kroatiens liegt, erblickte eine der bekanntesten Hunderassen das Licht der Welt – der Dalmatiner. Berühmt für ihre charakteristischen schwarzen Punkte auf weißem Fell, haben diese Hunde nicht nur eine globale Fangemeinde, sondern auch eine tiefe Verbindung zu ihrem ursprünglichen Heimatland.

Die Geschichte der Dalmatiner reicht weit zurück, und ihre Präsenz in Kroatien geht über bloße Ästhetik hinaus. Die Region Dalmatien selbst ist eine wahre Perle an der Adria, bekannt für ihre atemberaubende Küstenlandschaft mit klarem Wasser und unzähligen Inseln. Historische Städte wie Split und Dubrovnik, die von den charmanten Dalmatinern bewacht zu sein scheinen, tragen zur kulturellen Vielfalt und dem Erbe dieser Region bei.

Die Dalmatiner sind nicht nur Haustiere; sie verkörpern einen Teil des kroatischen Erbes und sind lebende Symbole für die Schönheit und den Charme Dalmatiens. Ihr freundliches Wesen und ihre auffällige Erscheinung machen sie zu einem Botschafter der kroatischen Kultur und Natur.

„Game of Thrones“ in Kroatien

Kroatien, mit seiner reichen Geschichte und atemberaubenden Landschaften, hat nicht nur Touristen, sondern auch die Macher von „Game of Thrones“ verzaubert. Die weltbekannte Serie wählte mehrere beeindruckende Drehorte im Land, um die epischen Geschichten von Westeros zum Leben zu erwecken.

Die Altstadt von Dubrovnik, auch als „Königsmund“ bekannt, ist wohl das Juwel unter den Drehorten. Die beeindruckenden Stadtmauern, historischen Gebäude und die wunderschöne Lage an der Adria verleihen der Serie eine einzigartige Kulisse. Besucher können durch die engen Gassen wandeln und die Orte erkunden, an denen Intrigen geschmiedet und Kriege ausgetragen wurden.

Die Festung Lovrijenac, majestätisch an der Pile-Bucht gelegen, diente als Kulisse für die imposante „Rote Burg“. Ihre imposante Präsenz spiegelt sich in den dramatischen Szenen der Serie wider. In Split, einer weiteren kroatischen Perle, wurde der Diokletianspalast zu einem Schauplatz für königliche Intrigen und Machtkämpfe.

Die Festung Klis, auf einem Hügel über Split, fügte dem mittelalterlichen Ambiente hinzu und diente als Kulisse für viele Schlüsselszenen. Das Haus der Unsterblichen, repräsentiert durch den Minčeta-Turm, beeindruckt mit seiner gotischen Architektur und spielte eine wichtige Rolle in den fantastischen Erzählungen.

Die Gärten des Arboretums von Trsteno, mit ihrer üppigen Vegetation und historischen Atmosphäre, wurden als Hintergrund für königliche Gärten und Intrigen verwendet. Die Verbindung zwischen Kroatien und „Game of Thrones“ geht über das Visuelle hinaus – sie wird in speziellen Rundführungen lebendig, bei denen Fans die Magie der Serie hautnah erleben können.

Fallschirm-Erfindung

Die faszinierende Geschichte der Fallschirmerfindung verwebt sich mit Kroatien und dem kreativen Geist des Erfinders Faust Vrancic. Obwohl Leonardo Da Vinci das Konzept des Fallschirms in seinen Skizzen im 15. Jahrhundert festhielt, war es möglicherweise Vrancic, der diese bahnbrechende Idee in die Realität umsetzte.

Faust Vrancic, ein kroatischer Erfinder des 17. Jahrhunderts, wird oft als der Mann hinter dem ersten erfolgreichen Fallschirmsprung betrachtet. Im Jahr 1617 soll er mutig von einem Turm in Venedig gesprungen sein, wodurch er nicht nur seine Erfindung testete, sondern auch einen bemerkenswerten Beitrag zur Geschichte des Fallschirms leistete.

Die Erfindung des Fallschirms durch Vrancic ging über bloße Skizzen hinaus und markierte einen Wendepunkt in der Luftfahrtgeschichte. Sein kühner Sprung von einem Turm in Venedig demonstrierte nicht nur den funktionierenden Mechanismus des Fallschirms, sondern zeugte auch von seinem Pioniergeist und dem Streben nach Innovation.

Kroatien, stolz auf die Errungenschaften seiner Erfinder, kann somit auf eine lange Geschichte des Fallschirmwesens zurückblicken, die weit über die Zeit von Da Vinci hinausreicht. Die Kombination aus kroatischer Kreativität und dem innovativen Denken von Faust Vrancic trägt dazu bei, dass Kroatien einen bedeutenden Platz in den Annalen der Luftfahrtgeschichte einnimmt. Dieser bemerkenswerte Beitrag unterstreicht die Vielseitigkeit und den Erfindergeist dieses faszinierenden Landes an der Adriaküste.