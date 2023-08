31. August 2023: So wird der Donnerstag für euer Sternzeichen!

Mit unserem exklusiven Tageshoroskop werden Sie auf einzigartige Weise in die Welt der Astrologie eingeführt.

Widder

Es fällt auf, dass Sie dazu neigen, Ihre Vergangenheit zu verklären. Es wäre ratsam, sich von dieser Tendenz zu befreien. Übermäßige Ausführungen könnten Ihre zwischenmenschlichen Beziehungen gefährden. Wenn Sie zu weit gehen, besteht die Möglichkeit, dass dies einer Freundschaft schadet.

Den Bruch mit alten Gewohnheiten zu vollziehen wird Ihnen heute förmlich einen Aufschwung bescheren.

Stier

Indem Sie einem unterstützungsbedürftigen Freund etwas Zeit schenken, tragen Sie zu Ihrem eigenen Wohlbefinden bei. Sie verspüren das Bedürfnis, langsamer voranzuschreiten, daher sollten Sie auf Ihre innersten Instinkte hören und eine Pause einlegen, ohne Schuldgefühle zu hegen – es gibt keinen Grund dafür.

Erinnerungen kommen erneut hoch. Sie können erkennen, wie weit Sie bereits gekommen sind, und sämtliche Zweifel verschwinden. Blicken Sie in die Zukunft.

Zwillinge

Die Zeit ist gekommen, Ihr Recht zu beanspruchen. Bleiben Sie bodenständig, um Ihren Fortschritt nicht zu beeinträchtigen. Was Ihre Gesundheit betrifft, sind Sie nach wie vor bestens in Form. Vermeiden Sie es, sich in zu viele Details zu verlieren, und behalten Sie stets Ihre Prioritäten im Blick.

Geben Sie dem, was heute geschehen ist, nicht allzu viel Bedeutung. Humor wird sich als die beste Methode erweisen, um sich klar auszudrücken.

Krebs

Glück wird durch Anpassungen in Ihrem Arbeitsrhythmus erreicht. Zögern Sie nicht, voranzuschreiten! Durch die Schaffung von ruhigen und entspannten Augenblicken können Sie Ihre Energie sparsamer einsetzen. Es geschehen zu viele Dinge um Sie herum!

Ihre Zeit investieren Sie lieber in diejenigen, die es verdienen. Ihre Fähigkeit, anspruchsvoll zu sein, bringt Ihnen Vorteile.

Löwe

Sie bevorzugen konstruktive Zusammenarbeit gegenüber Machtspielen. Ihre Beziehungen zu anderen werden äußerst erfolgreich sein. Es wäre von Vorteil, eine sportliche Aktivität zu wählen, die Ihr Herz-Kreislauf-System stärkt.

Widerstehen Sie nicht notwendigen Veränderungen. Denken Sie immer daran, dass dies eine großartige Gelegenheit für Sie ist, voranzukommen.

Jungfrau

Die Beteiligung an Gruppenaktivitäten und gemeinsamer Zusammenarbeit wird heute positiv für Ihr Selbstwertgefühl sein. Sie könnten die Ursache für die Erschöpfung Ihrer Mitmenschen sein – also nehmen Sie Rücksicht auf Ihre Nerven und die der anderen!

Ihre taktische Herangehensweise wird geschärft sein, und Sie werden subtiler agieren als gewöhnlich. Menschen werden es Ihnen leicht machen, ihnen etwas anzuvertrauen. Gehen Sie jedoch verantwortungsbewusst mit diesem Vertrauen um.