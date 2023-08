Retrograd Merkur trifft Jungfrauen: Finanzielle Verwirrung droht!

Heute beginnt der „Retrograd Merkur“, ein astrologisches Ereignis, das bis zum 15. September andauern wird und für viele Verwirrung sorgen könnte. Besonders das Sternzeichen Jungfrau könnte stark beeinflusst werden, vor allem im finanziellen Bereich. Doch was bedeutet das genau und wie können sich Jungfrauen darauf vorbereiten?

Der „Retrograd Merkur“ ist ein astrologisches Phänomen, das heute in Kraft tritt und bis zum 15. September anhält. Es ist bekannt dafür, dass es oft Verwirrung stiftet und die Kommunikation beeinträchtigt. Besonders das Sternzeichen Jungfrau könnte stark beeinflusst werden, insbesondere im finanziellen Bereich. Astrologen zufolge könnten sich Personen, die im Zeichen der Jungfrau geboren sind, in dieser Zeit müde fühlen und ihre Kommunikation könnte in Frage gestellt werden. Daher ist Vorsicht geboten, um Missverständnisse zu vermeiden.

Der „Retrograd Merkur“ beginnt im Zeichen der Jungfrau, das traditionell mit harter Arbeit, Gesundheit, Analyse und Logik verbunden ist. Dies könnte bedeuten, dass Jungfrauen in dieser Zeit zu ihren Ursprüngen zurückkehren und eine bessere Organisation in ihrem Leben schaffen müssen. Darüber hinaus könnte das Ereignis einen großen Einfluss auf das Bildungs- und Reisefeld haben, da es auf dem 21. Grad beginnt, der tatsächlich der Grad des Schützen ist. Dies könnte bei Jungfrauen den Wunsch nach Wissen wecken und sie dazu bringen, ihre Wünsche und Verpflichtungen zu hinterfragen.

Das Ende der „Retrograd Merkur“-Periode könnte eine große Wende bringen. Es könnte starke emotionale Ausbrüche und Leidenschaften geben, zu denen der 8. Grad des Skorpions beitragen wird. Dies könnte der Moment sein, in dem Jungfrauen mit einem Geheimnis konfrontiert werden, das ihr Leben verändern kann. Astrologen raten in solchen Situationen zur Gelassenheit und dazu, die neu entstandene Situation als Chance zur Klärung zu sehen.

Die wählerische Natur der Jungfrauen könnte in dieser Zeit betont werden, was zu übermäßigem und selbstkritischen Denken führen kann. Es könnte von den Jungfrauen verlangt werden, dass sie ihre Ziele, Beziehungen und allgemeine Lebensrichtung hinterfragen. Daher ist es von entscheidender Bedeutung, dass sie sich in dieser introspektiven Phase um sich selbst kümmern, sich selbst gegenüber freundlich sind und Unterstützung von ihren Liebsten suchen.

Insgesamt ist der „Retrograd Merkur“ eine Zeit der Reflexion und möglichen Veränderung, besonders für das Sternzeichen Jungfrau. Es ist wichtig, diese Phase mit Offenheit und Gelassenheit zu betrachten und sie als Chance zur persönlichen Weiterentwicklung zu nutzen.