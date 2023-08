Fußball-Herzschlagmoment: Rapid-Coach Zoran Barisic erfüllt letzten Fan-Wunsch! (VIDEO)

In Linz wurde ein bewegendes Kapitel im österreichischen Fußball geschrieben. Es war nicht nur das beeindruckende 5:0 des SK Rapid Wien gegen den Aufsteiger Blau-Weiß Linz, das die Fußballfans in Staunen versetzte. Vielmehr war es die herzergreifende Geschichte von Thomas, einem schwerkranken Rapid-Fan, der dank des Engagements des Vereins „Rollende Engel“ seinen letzten Wunsch erfüllt bekam.

Das Spiel in Linz war für Thomas und seine Familie etwas ganz Besonderes. Er ist ein leidenschaftlicher Rapid-Fan und trotz seiner schweren Krankheit wollte er noch einmal ein Spiel seines Herzensvereins live erleben. Der Verein „Rollende Engel“, der es sich zur Aufgabe gemacht hat, letzte Wünsche zu erfüllen, hat in Zusammenarbeit mit dem Gastgeber Blau-Weiß und den Hütteldorfern diesen Wunsch Wirklichkeit werden lassen.

Die Freude über den Kantersieg war beim SK Rapid Wien natürlich groß. Doch im Mittelpunkt stand an diesem Tag Thomas. Nach dem Spiel nahm Rapid-Coach Zoran Barisic auf der Pressekonferenz Bezug auf Thomas‘ Schicksal und widmete ihm und seiner Familie den Sieg. „Wir widmen diesen Sieg eurer Familie, das ist uns eine Herzensangelegenheit. Es war für uns ganz wichtig, auch für euch heute zu gewinnen“, so Barisic in bewegenden Worten.

Aber damit nicht genug. Der Coach des Wiener Vereins nahm sich nach dem Spiel die Zeit, Thomas und seine Familie persönlich zu treffen. Bei diesem Treffen fand Barisic Worte, die sicherlich nicht nur Thomas und seine Angehörigen, sondern alle Anwesenden tief berührten. Wir wünschen euch in diesem härtesten Kampf den besten Zusammenhalt. Ihr werdet das als Familie gemeinsam durchstehen!“, sagte Barisic und hielt dabei die Hand des schwerkranken Fans.

Dieser Tag in Linz wird sicherlich nicht nur in der Erinnerung von Thomas und seiner Familie, sondern auch in der Geschichte des österreichischen Fußballs einen besonderen Platz einnehmen. Es war ein Tag, der zeigte, dass Fußball mehr ist als nur ein Spiel. Es ist ein Sport, der Menschen zusammenbringt, Emotionen weckt und manchmal sogar letzte Wünsche erfüllt.