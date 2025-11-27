31-Jährige spurlos verschwunden – weitere Personen festgenommen

Eine 31-jährige Grazer Influencerin wird seit Sonntag vermisst. Nachdem sie nicht zu einem vereinbarten Fotoshooting erschienen war und telefonisch nicht erreichbar blieb, alarmierten besorgte Angehörige und Kollegen die Polizei. Die als zuverlässig bekannte Frau gilt seither als abgängig.

Im Zuge der Ermittlungen geriet ihr Ex-Freund ins Visier der Behörden, da er mehrfach mit seinem Fahrzeug die österreichisch-slowenische Grenze überquert haben soll. Die slowenische Polizei nahm den Mann am Montagabend fest, nachdem er in der Nähe des Casinos südlich des Grenzübergangs Spielfeld bei seinem brennenden Auto angetroffen wurde. Zu den Umständen des Fahrzeugbrands machte er keine Angaben.

Weitere Festnahmen

Die Ermittlungen im Fall der vermissten Influencerin haben zu weiteren Festnahmen geführt. Neben dem Ex-Freund, der sich derzeit in Maribor in Gewahrsam befindet und sich bislang nicht zu den Vorwürfen geäußert hat, wurden nun auch dessen Bruder und Stiefvater in Österreich festgenommen. Die beiden Männer sollen am Donnerstagvormittag weiteren Befragungen unterzogen werden.

Die österreichischen Behörden haben inzwischen die Auslieferung des Ex-Freundes beantragt, über dieses Ersuchen wurde jedoch noch nicht entschieden.

Intensive Suche

Die Suchmaßnahmen nach der vermissten Frau konzentrieren sich mittlerweile auf das Grenzgebiet bei Spielfeld. Polizeieinheiten aus beiden Ländern durchkämmten bereits am Mittwoch die Waldgebiete auf österreichischer und slowenischer Seite.

Die Untersuchung des ausgebrannten Fahrzeugs des Ex-Freundes brachte laut Landespolizeidirektion Steiermark keine verwertbaren Spuren. In sozialen Medien und verschiedenen Nachrichtenportalen kursierende Gerüchte, wonach die Influencerin in Slowenien bereits gefunden worden sei, wurden von der steirischen Polizei ausdrücklich als falsch zurückgewiesen.

