35 Grad & Saharastaub: Österreich ist heißer als Ibiza

Österreich durchlebt derzeit eine bemerkenswerte Hitzeperiode, die selbst die beliebten Urlaubsziele am Mittelmeer in den Schatten stellt.

Am Donnerstag könnten vereinzelt noch Wolken den Himmel zieren, die jedoch im Laufe des Tages der Sonne Platz machen werden. Eine besondere Wendung nimmt das Wettergeschehen durch den Einfluss von Sahara-Staub, der die Sonnenstrahlen trübt und ab dem späten Nachmittag eine erhöhte Gewitterneigung mit sich bringt. Der Freitag verspricht dank des Föhneffekts erneut sonniges Wetter, doch die Luftfeuchtigkeit steigt spürbar an, was die Hitze zunehmend schwül erscheinen lässt. Mit Spitzenwerten von bis zu 35 Grad steht der heißeste Tag der Woche bevor.

Unsichere Prognosen und Veranstaltungsrisiken

Die Wettervorhersage wird durch aufziehende Unwetter aus Bayern, die am Freitagabend erwartet werden, zusätzlich erschwert. Diese Entwicklung birgt vor allem für geplante Open-Air-Veranstaltungen, wie zum Beispiel den Start des Donauinselfestes, Unsicherheiten. Obwohl aktuelle Modelle eine Wetterberuhigung mit angenehmen 29 Grad am Wochenende vorhersagen, bleibt die Situation volatil, und Prognosen müssen kurzfristig angepasst werden. Das aktuelle Wetter in Österreich steht somit exemplarisch für die Herausforderungen, mit denen sich Veranstalter und Besucher gleichermaßen in Zeiten des Klimawandels konfrontiert sehen.