Alarm in Kroatien: Gefährliche Krankheit breitet sich in Klinik aus!

In einem besorgniserregenden Gesundheitsvorfall im KBC Zagreb, speziell am Standort Rebro, haben sich fünf hospitalisierte Patienten mit Legionellen infiziert. Diese Information wurde von Vertretern des KBC Zagreb gegenüber kroatischen Medien bestätigt.

Nachdem die Infektion bei den Patienten festgestellt wurde, wurde sofort gehandelt. Besorgniserregend war, dass zwei der infizierten Personen in einem kritischen Zustand waren. Eine umfassende Untersuchung über den Ursprung der Legionellen wurde initiiert. „Wir haben das Kroatische Institut für öffentliche Gesundheit informiert, das alle notwendigen Untersuchungen durchgeführt hat. Die Bakterien wurden im Wassersystem der Einrichtung entdeckt“, sagte Prof. Dr. Milivoj Novak, der Assistenzdirektor für Qualität am KBC Zagreb. Als Gegenmaßnahme wird derzeit eine Pasteurisierung durchgeführt: Heißes Wasser fließt durch alle Leitungen und Armaturen der Einrichtung, um eine weitere Verbreitung zu verhindern.

Gesundheitliche Auswirkungen

Legionellen sind dafür bekannt, schwerwiegende Erkrankungen auszulösen, was bei den fünf betroffenen Patienten, von denen zwei sich in einem kritischen Zustand befinden, zu beobachten ist. „Diese Patienten waren bereits aufgrund ihrer Grundkrankheiten in einem schweren gesundheitlichen Zustand, und die Infektion mit Legionellen hat ihre Situation erheblich verschärft“, teilte Novak weiter mit.