Horror-Urlaub: Mann kehrt vom Strand nicht zurück

Ein 43-jähriger Mann aus der Ukraine, der in Österreich lebt, ist während seines Urlaubs in Lignano Sabbiadoro, Italien, plötzlich und bislang spurlos verschwunden. Der Vorfall ereignete sich am Sonntagabend, kurz bevor der Mann und sein Begleiter die Küstenstadt verlassen wollten. Der Urlauber bemerkte, dass er seinen Hut am Strand vergessen hatte, und ging allein los, um diesen zu holen – kehrte jedoch nicht zurück.

Der 47-jährige Freund des Verschwundenen startete unmittelbar nach dessen Ausbleiben eigenständige Suchversuche. Als diese jedoch erfolglos blieben, zog er die Polizei hinzu, die daraufhin eine großflächige Suche arrangierte – bisher ohne Ergebnis. Zur Zeit des Verschwindens war der 43-Jährige ohne Handy und jegliche Form von Identitätsnachweis unterwegs, was die Suche zusätzlich erschwert.

Situation bleibt mysteriös

Während die Behörden sämtliche Spuren verfolgen, bleibt auch die Möglichkeit eines freiwilligen Verschwindens im Raum, eine Theorie, die von Nahestehenden des Ukrainers allerdings angezweifelt wird. Trotz der wenigen greifbaren Anhaltspunkte plagt die Ungewissheit die Angehörigen, die sich nichts sehnlicher wünschen als Klarheit über das Schicksal ihres Familienmitglieds und Freundes.

Die Polizei bleibt in höchster Alarmbereitschaft und appelliert an die Öffentlichkeit sowie Urlaubsgäste in der Region, jegliche Informationen, die zur Aufklärung des Falles beitragen könnten, unter der Nummer +39 327 94 39 574 zu melden. Die Hoffnung, den Mann wohlbehalten wiederzufinden, wird von Freunden, Familie und den Einsatzkräften gleichermaßen geteilt.