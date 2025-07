4.000 Euro für vier Tage Kroatien – Touristin packt ihr Leben nicht!

Luxus oder Witz? Eine TikTokerin sorgt mit ihrer Urlaubsrechnung für Aufruhr: 4.000 Euro für vier Tage auf der kroatischen Insel Krk – und sie bucht gleich nach.

Montenegro entwickelt sich zunehmend zu einem Luxusziel für Urlauber, besonders an bestimmten Stränden, die mit atemberaubendem Ambiente und ebenso atemberaubenden Preisen locken. Dennoch bleibt das Nachbarland auch in diesem Sommer ein Favorit für serbische Touristen – und das aus nachvollziehbaren Gründen: die kurze Anreise, das herrliche Meer, die unberührte Landschaft und natürlich die vergleichsweise erschwinglichen Preise.

Während viele serbische Urlauber auch Kroatien als Sommerziel wählen, sorgte das Video einer Touristin für Aufregung in den sozialen Medien. Die TikTokerin, die mit ihrem Mann auf der kroatischen Insel Krk Urlaub machte, ließ ihre Follower mit der Preisoffenbarung sprachlos zurück: „Für gerade einmal 4.000 Euro verbrachten mein Mann und ich vier Tage auf Krk. Wir waren so begeistert von unserem Aufenthalt und fanden die Insel so bezaubernd, dass wir gleich weitere fünf Tage dazugebucht haben. Ich kann euch einen Besuch dort wärmstens empfehlen“, erklärte sie in ihrem Clip.

Preisdebatte entfacht

Ihre Bemerkung über die „nur“ 4.000 Euro für vier Tage löste eine Welle von Reaktionen aus. „Für 4.000 Euro fliege ich zwei Wochen All-inclusive nach Mexiko, was soll das mit Kroatien?“, „Unglaublich günstig“, „Ich war in Monaco und habe nicht mal 1.000 Euro pro Tag ausgegeben“ – so einige der Kommentare. Manche Nutzer vermuteten allerdings, die Touristin würde angesichts der hohen Preise in Kroatien scherzen und nicht tatsächlich so viel bezahlt haben.

„Das stimmt nicht, ich lebe auf Krk und die Apartmentpreise sind nicht so hoch“, schrieb ein TikTok-Nutzer, worauf andere antworteten: „Dir ist hoffentlich klar, dass sie einen Witz macht?“, „Die Frau scherzt doch nur…“

Realistische Urlaubspreise im Mittelmeerraum

Aktuelle Marktanalysen zeigen, dass die Preise für Unterkünfte und Dienstleistungen in Kroatien in den vergangenen fünf Jahren tatsächlich deutlich gestiegen sind. In beliebten Küstenregionen wie Istrien und Dalmatien wurde ein Preisanstieg von bis zu 30 Prozent im Vergleich zu 2019 verzeichnet. Dennoch liegen die genannten 4.000 Euro für vier Tage weit über dem üblichen Preisniveau.

Für eine vierköpfige Familie betragen die durchschnittlichen Kosten für eine gesamte Woche Urlaub in Kroatien zwischen 2.500 und 3.500 Euro, abhängig von Unterkunft, Verpflegung und Freizeitaktivitäten. Im europäischen Vergleich liegen die Preise mittlerweile auf ähnlichem Niveau wie in Italien und Spanien (2.800 bis 3.800 Euro), während Montenegro mit durchschnittlich 2.200 bis 3.000 Euro als preiswertere Option gilt.

