4 Balkan-Songs sprengen die Top 5-Charts in Österreich!

YouTube hat die beliebtesten Musikvideos der Trendings auf seiner Videoplattform in Österreich bekanntgegeben. Anscheinend wurde auch bei vielen Österreichern die Stimmung mit guter Balkanmusik angehoben. Satte vier Balkan-Hits stürmen die Top 5 Austro-Charts.

Seit einer Woche stürmt der Nummer-Eins-Hit „Dorfkinder“ von Star-Influencer Finnel sämtliche Charts und setzt neue Rekorde. Das zugehörige Musikvideo zelebriert die ländliche Jugend in all ihren Facetten – sei es beim gemütlichen Biertrinken an der Bushaltestelle, beim Ausflug mit dem Traktor oder dem engagierten Einsatz in der Freiwilligen Feuerwehr.

2. Platz: Dhurata Dora feat. RAF Camora – Palma

Den zweiten Platz belegt ein Austro-Balkan-Feature. RAF Camora holt sich für sein internationales Feature die gefeierte Albanerin Dhurata Dora. Gemeinsam singen sie „Palma“ und feiern große Erfolge. Allgemein ist RAF der Bezug zum Balkan sehr wichtig und immer wieder betont er, wie sehr Wien von seinen Eindrücken geprägt ist. Der Rapper macht derzeit eine Tour durch Bosnien, Serbien, Albanien, Kosovo, Montenegro und Türkei, dabei ist er beeindruckt wie textsicher der Balkan auch auf Deutsch ist.

3. Platz: Jala Brat & Buba Corelli & Hava – Dale

Doch in den Top 5 haben auch weitere Balkan-Sommerlieder das Netz erobert. Eines der Lieder ist zum Beispiel der „Dale“-Hit von Jala Brat, Buba Corelli und Hava, welcher nicht nur den Balkan, sondern nun auch Österreich erobert.

4. Platz: Djogani – Udari zivote

Den vierten Platz belegt die Gruppe Djogani mit ihrem neuen Song „Udari zivote“.

5. Platz: Relja Torinno X Popovska – Problema

Ein weiteres Feature von Popovska und Relja feiert ebenfallsgroße Erfolge. Das begleitende Musikvideo weist auffallende Ähnlichkeiten zur Serie „The Idol“ auf. Das Lied hat es bis auf den fünften Platz in der Liste der beliebtesten Videos auf YouTube geschafft!

Die meisten Balkan-Hits liefern uns schnelle Sommerhits zum mittanzen und feiern. Mit knappen Sommer-Outfits, bunter Choreographie und coolen Beats – mit garantiertem Ohrwurm.

Sensationserfolg

Die Lieder regen einem zum Tanzen auf. Alle vier Lieder zählen mittlerweile über eine Million Klicks und schaffen es mit Leichtigkeit in den österreichischen Top-5-YouTube-Trends. An deren bisherigen Erfolge scheinen sie dadurch problemlos anzuknüpfen.