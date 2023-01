4 Balkan-Songs stürmen Anfang 2023 die Top 5-Charts in Österreich!

YouTube hat die beliebtesten Musikvideos der Trendings auf seiner Videoplattform in Österreich bekanntgegeben. Anscheinend wurde auch bei vielen Österreichern die Stimmung mit guter Balkanmusik angehoben. Satte vier Balkan-Hits stürmen die Top 5 Austro-Charts.

Kaum zu glauben! Seit neuem Jahr explodieren auf Youtube die Klickzahlen zu den vier Liedern von den Sängern. Einen großen Teil der Klicks bekommen sie anscheinend aus Österreich.

Der junge Sänger Voyage wurde mit seinem Lied “La, La, La” zum beliebtesten Musikvideo gekürt und belegt seit Tagen den ersten Platz. Doch in den Top 5 haben auch weitere Balkan-Sommerlieder das Netz erobert. Eines der Lieder ist zum Beispiel der „Svada“-Hit von Rasta und Alen Sakic, welcher vergangene Woche noch auf Platz eins war und Marija Serifovic vom ersten Platz stürzte.

Diese Woche haben es vier Lieder in der Trending-Youtubeliste geschafft! Sängerin Breskvica brachte in den vergangenen Monaten viele Hits und ein Nummer-Eins-Hit mit Henny raus. Von da an geht ihre Karriere steil nach oben. Das zeigte sie mit ihrer neuen Single “Los” so was von.

Auch Sängerin Tea Tairovic wird derzeit mit ihrem neuen Cover “Plakala bih i bez suza” gefeiert, wie kaum eine andere. Auch in Österreich scheinen die Interpreten nach den Erfolgssongs eine große Fan-Gemeinde zu haben.

Sensationserfolg

Die Lieder regen einem zum Tanzen auf. Alle vier Lieder zählen mittlerweile über Million Klicks und schaffen es mit Leichtigkeit in den österreichischen Top-5-YouTube-Trends. An den bisherigen Erfolge scheinen sie dadurch problemlos anzuknüpfen.

Die meisten Balkan-Hits liefern uns eben schnelle Hits zum mittanzen und feiern. Mit knappen Outfits, bunter Choreographie und coolen Beats – mit garantiertem Ohrwurm.

1.Platz: Voyage – La, La, La

2. Platz: Alen Sakic & Rasta – Svadba

3. Platz: Breskvica – Los

4. Platz: Tea Tairovic – Plakala bih i bez suza