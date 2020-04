4 Tipps für schöne Video-Dates!

Mit diesen Tipps gelingt euch ein schönes Date trotz Social Distancing.

Das Coronavirus sorgt derzeit für eine Liebesflaute.

Passend zum Wetter erwachen auch die Frühlingsgefühle in uns, doch aufgrund der Umstände ist es nicht möglich einander zu treffen und sich näher zu kommen.

Doch es gibt eine Möglichkeit dennoch etwas Romantik in die vier Wände zu bringen – dank Video-Chats. Sie erlauben es uns unser Gegenüber zu hören und zu sehen, was bereits passable Bedingungen für ein Date sind.

Hier unsere Tipps, für romantische Rendezvous im Smartphone-Licht

1. Gemeinsamer Spaziergang in der Nachbarschaft

Kopfhörer rein, Handy raus und geht eine Runde durch die Gegend miteinander. Es ist dabei wichtig dennoch miteinander zu kommunizieren und auch die Umgebung mit einzubeziehen. Achtet dabei jedoch bitte auf den Verkehr und legt das Handy eventuell auch kurz beiseite, ihr hört einander dennoch weiter.

2. Filmabend mal anders

Mit Netflix Party, Metastream oder Scener könnt ihr gemeinsam mit Freunden zeitgleich Serien oder Filme schauen. Solltest du und dein Schwarm den gleichen Geschmack diesbezüglich haben, lässt sich wunderbar ein witziger Filmabend zu zweit genießen.

3. Bastelstunde

Werdet gemeinsam kreativ! Ruft einander im Video-Chat an und besprecht eure Materialien, tauscht euch aus und kreiert eine Idee, danach baut ihr zeitgleich und gemeinsam an euren Projekten. Ob nun Häkeln, Vogelhaus bauen oder Papierflieger steigen lassen. So habt ihr nicht nur gemeinsam etwas gemacht und Zeit miteinander verbracht, sondern habt auch eine Erinnerung an das schöne Date.

4. Gläschen Wein zu Zweit

Wer es eher klassisch mag, der kann sich auch zu einem Gläschen Wein verabreden und so miteinander plaudern. Aufpeppen kann man das Ganze mit einem schönen Essen und der passenden Beleuchtung. In dieser Atmosphäre freut man sich umso mehr auf das Aufeinandertreffen und ein eventuelles Küsschen 😉